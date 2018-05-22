Видео экстренной посадки самолёта во время урагана в Астане появилось в Казнете

Воздушное судно Air Astana совершило жёсткую посадку в столичном аэропорту. Информации о пострадавших пока нет.На кадрах видно как самолёт боком заходит на посадку во время урагана в Астане, передаёт BNews.kz.На снимках, опубликованных пассажирами видно, что воздушное судно получило повреждение в области двигателей. Известно, что самолёт приземлился в столице примерно в 13.25. Официальных комментариев от представителей аэропорта пока нет.Напомним ранее, из-за сильного ветра в Астане в международном аэропорту "Нурсултан Назарбаев" самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. В авиакомпании Air Astana сообщили о начале расследования этого инцидента."22 мая самолёт "Air Astana", выполнявший рейс КС352 по маршруту Шымкент-Астана, после посадки сошёл со взлётно-посадочной полосы в аэропорту Астаны. Никто из 88 пассажиров и 9 членов экипажа не пострадал. В настоящее время авиакомпания проводит расследование инцидента", - говорилось в официальном сообщении.Как сообщалось ранее, аэродром пришлось временно закрыть и отбуксировать воздушное судно на стоянку из-за повреждений на двигателе. Аэродром был закрыт с 13.30 до 14.10. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.