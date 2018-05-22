«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 22 Мая
+28...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 327.11 KZT
  • €1 = 386.74 KZT
  • 1 RUB = 5.34 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Дебальцево подорвали рейсовый автобус

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 21:46
В Дебальцево подорвали рейсовый автобус
© РИА Новости / Сергей Аверин
ДОНЕЦК, 22 мая — РИА Новости. В Дебальцево прогремел взрыв в пассажирском автобусе, заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Один человек погиб, двое получили ранения.
Инцидент произошел в 15:50 в рейсовом автобусе №1, который ехал по улице Курчатова. По предварительной информации, взрывчатка находилась внутри автобуса.

Оба пострадавших — дети. Их экстренно доставили в Енакиевскую городскую больницу.

Как сообщает Донецкое агентство новостей, в салоне нашли рюкзак с неизвестным содержимым, на место взрыва вызвали саперов. Сообщается, что в автобусе ехали около пятнадцати пассажиров.

Дебальцево контролирует самопровозглашенная Донецкая народная республика.
Источник: РИА Новости
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика