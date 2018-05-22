В Дебальцево подорвали рейсовый автобус

ДОНЕЦК, 22 мая — РИА Новости. В Дебальцево прогремел взрыв в пассажирском автобусе, заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.



Один человек погиб, двое получили ранения.

Инцидент произошел в 15:50 в рейсовом автобусе №1, который ехал по улице Курчатова. По предварительной информации, взрывчатка находилась внутри автобуса.



Оба пострадавших — дети. Их экстренно доставили в Енакиевскую городскую больницу.



Как сообщает Донецкое агентство новостей, в салоне нашли рюкзак с неизвестным содержимым, на место взрыва вызвали саперов. Сообщается, что в автобусе ехали около пятнадцати пассажиров.



Дебальцево контролирует самопровозглашенная Донецкая народная республика.