Ураган в Астане: машинист крана не успела спуститься на землю

В компании BI Group рассказали про машиниста крана, которая не успела спуститься на землю во время урагана в Астане. Свои печатления на высоте птичьего полета женщина решила снять на видео и поделиться с друзьями. Позже ролик стал доступен для большого количества пользователей соцсетей, передает корреспондент Тengrinews.kz.



Как стало известно, было сделано на одном из объектов Otau Development Group.



"Штормовое предупреждение было получено от экстренных служб города и сразу в 13:05 диспетчер компании отправил предупреждение о надвигающемся шторме с силой ветра 17 метров в секунду. После чего ответственные механики объектов в 13:11 разослали экстренное сообщение с помощью мессенджеров и передали сигнал по рации машинистам кранов. Согласно инструктажу техники безопасности машинисты покинули свои кабины. Машинист Алма Алимова должна была сразу покинуть свое рабочее место после получения сообщения. На тот момент сила ветра была 17 метров в секунду и позволяла безопасно покинуть кабину башенного крана. Однако надеясь на то, что ветер утихнет, она осталась в кабине и решила переждать.



Она недооценила серьезность предупреждения и нарушила регламент безопасности при штормовом предупреждении. Внезапно шторм усилился до отметки 35 метров в секунду. После того как стих штормовой ветер, машинист крана благополучно спустилась. Алма Алимова не пострадала, не получила никаких травм. Свои действия по видеосъемке объясняет тем, что решила снять "сенсационное" видео для коллег", - пояснили в компании.



