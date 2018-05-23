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Студентку две недели ищут в Акмолинской области

Просмотров:82 Опубликовано: Сегодня, 20:36
Студентку две недели ищут в Акмолинской области
Sputnik
АСТАНА, 23 мая — Sputnik. Две недели назад пропала 16-летняя жительница Щучинска, полиция проводит розыскные мероприятия в Акмолинской области.

В Бурабайский РОВД 21 мая обратилась жительница Щучинска с заявлением о помощи в поисках дочери Карины Каппасовой 2001 года рождения, студентки колледжа туризма и сервиса.

Девушка с 9 мая не посещает занятия в колледже и несколько дней не выходит в соцсети.

"Семья полная, благополучная, есть еще дети, девушка ушла из дома 9 мая, взяла с собой рюкзак, — проинформировали в полиции. — Поиски ведут специальные группы полиции, общественность и волонтеры".
В учебном заведении сообщили, что на занятия Карина не приходила с 9 мая. Опрошены однокурсники и учителя пропавшей. Предположительно, она на попутной машине уехала в Кокшетау.

Ранее девушка уже уходила из дома, но ее удавалось найти и вернуть. В этот раз мать обратилась в полицию, после того как дочь перестала выходить в социальные сети.
Источник: Sputnik
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