Студентку две недели ищут в Акмолинской области

АСТАНА, 23 мая — Sputnik. Две недели назад пропала 16-летняя жительница Щучинска, полиция проводит розыскные мероприятия в Акмолинской области.



В Бурабайский РОВД 21 мая обратилась жительница Щучинска с заявлением о помощи в поисках дочери Карины Каппасовой 2001 года рождения, студентки колледжа туризма и сервиса.



Девушка с 9 мая не посещает занятия в колледже и несколько дней не выходит в соцсети.



"Семья полная, благополучная, есть еще дети, девушка ушла из дома 9 мая, взяла с собой рюкзак, — проинформировали в полиции. — Поиски ведут специальные группы полиции, общественность и волонтеры".

В учебном заведении сообщили, что на занятия Карина не приходила с 9 мая. Опрошены однокурсники и учителя пропавшей. Предположительно, она на попутной машине уехала в Кокшетау.



Ранее девушка уже уходила из дома, но ее удавалось найти и вернуть. В этот раз мать обратилась в полицию, после того как дочь перестала выходить в социальные сети.