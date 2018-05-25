Биртанов о водителях скорой: Его пропускают, а он боится ехать

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов высказался о том, как должна работать скорая помощь в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Проект по реформе скорой помощи направлен на снижение нагрузки. Скорая помощь не должна быть поликлиникой на колесах. Нельзя использовать скорую помощь для лечения хронических болезней, для этого существуют поликлиники. Поэтому мы законодательно разграничили и ситуации, связанные с обострением хронических болезней, не несущих угрозу жизни, они переадресовываются в поликлиники. Поликлиники сами несут ответственность, дополнительное финансирование они получили на обслуживание таких пациентов", - сказал Биртанов на встрече с представителями неправительственных организаций в сфере здравоохранения.



По его словам, это позволило снизить нагрузку на скорую помощь и улучшить скорость прибытия.



"Достаточно существенное количество бригад высвобождается, дальше картина будет улучшаться, как поликлиники начнут сами заботиться о своих пациентах и не доводить до ситуации, когда нужно вызывать скорую. Примеров в СМИ достаточно, когда к одному пациенту выезжают по 15 раз за сутки давление измерить", - добавил министр.



Глава ведомства отметил, что скорая должна быть универсальной и уметь оказывать помощь при любой экстренной ситуации. В то же время доставить критического больного в ближайшую медицинскую организацию.



"С этой целью был произведен ребрендинг машин скорой помощи, постепенно всех приводят к единому цвету - ярко-лимонные краски, требуем, чтобы всегда были включены сирены. Цель - скорость доезда. Мы, водители и пешеходы, должны научиться ездить вместе в тех случаях, когда едет скорая. Даже водители скорой помощи, оказывается, не умеют ездить с большой скоростью, везти пациента. Для них, оказывается, это тоже было неожиданностью. Сейчас соответствующие курсы мы проводим. В Астане водители пропускают, а он боится ехать", - рассказал глава ведомства.



Министр призвал граждан понять, что карету скорой помощи нужно как и пропускать, так и не нагружать.



"Почему мы включаем сирену? Чтобы люди знали, что в этот момент кому-то плохо. Что возможно кто-то на грани жизни и смерти находится. Не просто пропускать, но еще и лишний раз подумать, нужно ли вызывать скорую, когда в этом нет необходимости", - заключил министр.

