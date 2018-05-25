Hermes пожаловался на магазин в Шымкенте

В Шымкенте в магазине одежды изъяли джинсы с логотипом французского дома моды Hermes за незаконное использование товарного знака, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Департамент юстиции ЮКО.
Сообщается, что 22 мая на основании заявления представителя правообладателя товарного знака Hermes сотрудниками Департамента юстиции Южно-Казахстанской области была проведена внеплановая проверка магазинов. В ходе проверки было выявлено незаконное использование товарного знака Hermes. Из незаконного оборота были изъяты мужские джинсы с изображением данного товарного знака.
"Из незаконного оборота изъяты мужские брюки (джинсы) с изображением торгового знака Hermes в количестве пяти штук, на общую сумму 70 тысяч тенге и возбуждено два административных дела по статье 158 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что документы дела готовятся к направлению в специализированный административный суд Шымкента.
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