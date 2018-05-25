Сотрудники КНБ пресекли контрабанду ювелирных изделий на 103 миллиона тенге, передает корреспондент Тengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Задержать контрабандный товар удалось 25 мая 2018 года в ходе проведенных в международном аэропорту Алматы оперативно-розыскных мероприятий.



Сотрудники Департамента КНБ РК по Алматы пресекли преступную деятельность организованной группы, члены которой, используя служебное положение, осуществляли контрабандный ввоз ювелирных изделий из Турции.



В результате проведенных мероприятий изъяты ювелирные изделия весом более 13 килограмм на сумму 103 миллиона тенге. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 234 Уголовного Кодекса РК. Проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.