Путин напугал мир небывалым экономическим кризисом

Президент Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме заявил об угрозе экономического кризиса, которого мир еще не видел. Об этом сообщает РИА Новости
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По его словам, к таким последствиям может привести пренебрежение правовыми нормами, срыв действующих договоренностей, а также потеря доверия между партнерами.
«Такое стечение факторов способно привести к системному кризису, с которым мир еще не сталкивался. И давно уже не сталкивался: он затронет всех без исключения», — сказал Путин.
В глобальном масштабе такое поведение государств — особенно центров силы — чревато самыми негативными, если не разрушительными, последствиями, предупредил президент.
Он добавил, что нарушение правил становится правилом, а открытость рынков и честная конкуренция постепенно вытесняются разного рода изъятиями и ограничениями, санкциями.
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