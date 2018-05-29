Эксперты назвали смартфон с самым прочным корпусом

Команда экспертов сайта Tom's Guide назвала самый надежный смартфон, протестировав 12 гаджетов от ведущих производителей.



Так, наиболее крепкой оказалась модель Motorola Moto Z2 Force.







Эксперты протестировали гаджеты на прочность: телефоны кидали с высоты около двух метров на деревянную и бетонную поверхность, а также топили в воде. По итогам испытаний устройству выставляли оценку по десятибалльной шкале.



Модель от Motorola получила 8,5 балла. Отмечается, что на корпусе смартфона не осталось ни одной трещины. Также не пострадало и стекло устройства.



Второе и третье места в рейтинге заняли LG X Venture (6,6) и флагман Apple iPhone X (6,2).



В пятерку лидеров вошли модели LG V30 и Samsung Galaxy S9, набравшие по шесть баллов. Самым хрупким оказался iPhone SE. Эксперты присудили телефону 3,9 балла по шкале "выживаемости".

