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Ученые сняли фильм с постоянно меняющимся сюжетом - картина подстраивается под зрителя

Просмотров:47 Опубликовано: Сегодня, 22:01
Ученые сняли фильм с постоянно меняющимся сюжетом - картина подстраивается под зрителя
Фото timeout.ru
Ученые из Ноттингемского университета сняли уникальный экспериментальный фильм, чей сюжет и продолжительность могут меняться в зависимости от настроения и внимания зрителя. Автору картины "Момент" удалось сделать рекордный 101 триллион комбинаций развития повествования, сообщает "Вести.Ru".

Для просмотра уникальной картины необходимо надеть специальную гарнитуру, которая считывает электрическую активность мозга и отправляет эти данные на ноутбук.

Таким образом, компьютер определяет, насколько зрителю скучно в момент просмотра. Если компьютер понимает, что внимание зрителя ослабевает, в фильме начинает меняться продолжительность сцен, диалоги, музыка.

Изначально картина длится 27 минут, однако материала для нее отснято в несколько раз больше.

Сюжет "Момента" может меняться на ходу множество раз, однако его финал остается неизменным. Фильм рассказывает о будущем, в котором искусственный интеллект становится угрозой для человечества.

"Момент" впервые покажут 7 июня на Шеффилдском кинофестивале.
Источник: Tengrinews.kz
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