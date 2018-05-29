Ученые сняли фильм с постоянно меняющимся сюжетом - картина подстраивается под зрителя

Ученые из Ноттингемского университета сняли уникальный экспериментальный фильм, чей сюжет и продолжительность могут меняться в зависимости от настроения и внимания зрителя. Автору картины "Момент" удалось сделать рекордный 101 триллион комбинаций развития повествования, сообщает "Вести.Ru
".
Для просмотра уникальной картины необходимо надеть специальную гарнитуру, которая считывает электрическую активность мозга и отправляет эти данные на ноутбук.
Таким образом, компьютер определяет, насколько зрителю скучно в момент просмотра. Если компьютер понимает, что внимание зрителя ослабевает, в фильме начинает меняться продолжительность сцен, диалоги, музыка.
Изначально картина длится 27 минут, однако материала для нее отснято в несколько раз больше.
Сюжет "Момента" может меняться на ходу множество раз, однако его финал остается неизменным. Фильм рассказывает о будущем, в котором искусственный интеллект становится угрозой для человечества.
"Момент" впервые покажут 7 июня на Шеффилдском кинофестивале.
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