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Дело по ОПГ "Четыре брата": Еркин Избасар уснул на суде

Просмотров:172 Опубликовано: Сегодня, 18:33
Дело по ОПГ "Четыре брата": Еркин Избасар уснул на суде
Фото из архива Tegrinews.kz ©Лилия Беликова
Прокуроры выступили на прениях по делу ОПГ "Четыре брата" в Актобе, сообщает Тimeskz.kz.

Главный обвиняемый - спортивный меценат, инвалид первой группы Еркин Избасар и его главный сподвижник Аухат Калиев отрицали свою вину.

Как отмечает издание, Еркину Избасару позволено ложиться на специальное спальное место, оборудованное на месте для подсудимых, в силу его болезни. В результате во время прений он крепко уснул.

А конвоирам, услышавшим храп, пришлось поспешно разбудить главного подсудимого.

Прения гособвинителей начались с озвучивания фактов вымогательств, в которых главным действующим лицом значился предполагаемый член ОПГ "Четыре брата" Мурат Туржанов.

Было зачитано несколько эпизодов, первый датируется мартом 2010 года. Гособвинители отметили, что Туржанов психологически давил на своих жертв, угрожая расправой с ними и их семьями.

"Так, 30 мая 2011 года Туржанов Куантай и Бикетов, вооружившись пистолетом Макарова, поехали домой к должнику. Они представились потерпевшему участниками ОПГ. Заявили, что он находится в сфере их преступных интересов, и если он обратится в полицию, то последуют физические расправы с ним и его семьей", - зачитали гособвинители.

С данного потерпевшего подсудимые требовали три миллиона тенге, угрожая пистолетом. Эти деньги он якобы был должен их знакомому.

Однако сам мужчина отрицал свой долг и бесстрашно говорил Туржанову: "Если хочешь, стреляй, но деньги я не отдам". Жена потерпевшего, увидев, что ее мужа "прессуют", вызвала полицию. Вымогателям пришлось спасаться бегством.

"Факт вымогательства был зарегистрирован в тот же день в Заводском отделе полиции. Через время потерпевший встретился с тем человеком, которому якобы был должен денег. Когда-то они вместе работали в Кенкияке и у них были общие интересы. Их встреча проходила в кафе. Встреча закончилась миром, человек попросил прощения у потерпевшего", - продолжили прокуроры.

Сообщается, что после неудачной попытки "выбить" три миллиона тенге Туржанов с другими членами ОПГ приехал домой к тому, для кого пытался забрать долг.

"Они стали обвинять его в том, что он во всем виноват и что они вынуждены скрываться от полиции. Также они требовали с него пять тысяч долларов, но таких денег у него не было. И он предложил за свою "вину" 500 тысяч тенге. Отдавал их по частям: 350 и 150 тысяч тенге. Также бывший сослуживец потерпевшего заявлял, что не просил у него деньги и не отправлял никого в его дом", - заключил главный обвинитель.

Вспоминали гособвинители и другие эпизоды по вымогательству, в частности требование однокомнатной квартиры с "убийцы" члена ОПГ.

По делу ОПГ "Четыре брата" подсудимыми проходят 26 человек. Из них 17 находятся под арестом, пятеро - на свободе под залогом, а остальные - под подпиской о невыезде.

Избасар обвиняется по десяти статьям. Среди них организация преступного сообщества и хищение нефти в особо крупном размере.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 18:56
Uıyqtap qalģanyna qaraģanda, sotty syılamaģany. Bizdiń sotty syılaıtyn adam bar ma osy
 
 

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