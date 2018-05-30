Запоздалые выплаты пособия по уходу за ребёнком в Минтруда объяснили несовершенством закона

Выплата по уходу за ребёнком до одного года финансируется из госбюджета ежемесячно, а не ежедневно. Из-за этого матери долгое время не могут получить пособия.
В Министерстве труда и социальной защиты населения признали, что сегодня существуют проблемы в своевременном получении пособий по уходу за ребёнком до одного года. Управляющий директор Государственного фонда социального страхования Нурсулу Кемел объяснила это тем, что выплата финансируется из госбюджета ежемесячно, а не ежедневно.
"Действительно, есть проблема, когда люди обращаются до того, как госкорпорация начинает оформлять потребность, – к 25 числу каждого месяца. Но сейчас Мажилис одобрил законопроект по вопросам социального обеспечения, согласно которому мы по всем видам выплат переходим на ежедневное финансирование. Зная эту проблему, мы стараемся её решить. Переход на ежедневное финансирование должен решить проблему зачисления средств в ближайшие более удобные сроки, несмотря на дату обращения", – сказала Нурсулу Кемел в кулуарах пресс-конференции в Минтруда.
Сейчас законопроект находится в Сенате Парламента.
В Министерстве добавили, что за последние 10 лет размер пособия по уходу за ребёнком до одного года увеличилось в четыре раза и составило 20 195 тенге. По итогам 2017 года его получили более 145 000 человек на сумму 32,4 млрд тенге.
За последние 10 лет увеличился и размер пособия на рождение ребёнка – более чем в восемь раз.
"Размер пособия на рождение ребёнка в Казахстане увеличился с 16 380 тенге до 142 947 тенге. По итогам 2017 года пособие на рождение ребёнка получили более 393 000 человек на сумму 34,7 млрд тенге", – говорится в пресс-релизе ведомства.
При этом, по информации Национального банка, за эти 10 лет произошло три корректировки курса тенге: в 2009, 2014 и 2016 годах. А рост инфляции в Казахстане за последние 10 лет составил 117,79%, сообщает statbureau.org
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