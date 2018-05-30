«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 30 Мая
+20...+19
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 330.67 KZT
  • €1 = 384.01 KZT
  • 1 RUB = 5.3 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Инфекции, которых в Казахстане нет: студенты-медики рассказали о жизни в Африке

Просмотров:77 Опубликовано: Сегодня, 20:35
Инфекции, которых в Казахстане нет: студенты-медики рассказали о жизни в Африке
Фото: facebook.com/elamanthegreat
Студенты-медики из Казахстана Эламан Усупбеков и Садам Разиев проходят практику в Танзании. В интервью корреспонденту Tengrinews.kz они рассказали о том, с чем пришлось столкнуться в африканской стране.

Студенты окончили второй курс в медицинской школе Назарбаев Университета в Астане. В середине мая 24-летние Эламан и Садам оказались в Танзании, в городе Аруша, где проходят медицинскую практику. Они работают в госпитале Святой Елизаветы. В Африке они оказались по программе для иностранных студентов. "Почему мы поехали в Танзанию? Потому что здесь много программ для иностранных студентов. Это страна для туристов, здесь развитая инфраструктура. Я пообещал, что буду популяризировать такое направление для студентов из Казахстана, потому что из СНГ никто не приезжает", - говорит Эламан Усупбеков.

Инфекции, которых в Казахстане нет: студенты-медики рассказали о жизни в Африке


Каждый день казахстанцы ходят на обход с местными врачами и осматривают пациентов. "Сюда поступают люди с разными инфекциями, которых у нас, в Казахстане, нет. Были обращения с целлюлитом, но это не та "апельсиновая корка", о которой мы все знаем. Это бактериальное заболевание кожи, которое поражает чаще всего ноги. Поступают пациенты с запущенными гангренами, бактериями, вирусами. На обходы ходим в масках, до и после сразу дезинфицируем себя", - рассказал Эламан Усупбеков.

Инфекции, которых в Казахстане нет: студенты-медики рассказали о жизни в Африке


По его словам, операции они пока не проводят. "С ними у нас получился забавный случай. Вначале нам врачи предлагали ассистировать им в операциях, но у нас не было хирургических костюмов, которые надеваются поверх халата. Но как только мы их купили, нам уже не хочется участвовать в операциях, решили дома научиться", - рассказал Эламан Усупбеков.

Казахстанцы признались, что Танзания открылась им с другой стороны. В первые дни пребывания в африканской стране студенты посетили деревню, в которой проживает племя маасаи. Будущие медики увидели, как учатся дети в школе, в которой не хватает парт и отсутствует туалет. Ребята решили помочь этим детям - сейчас они собирают деньги на новую школу с туалетом, детской площадкой, а также на покупку книг. К слову, на практику парни готовы поехать и в казахстанские регионы. "У меня спрашивают, почему мы не поехали в наши аулы на практику. Я бы очень хотел поехать в отдаленное село на каникулы, жить там и практиковаться в местной больнице. Я очень хотел бы, чтобы у нас была такая программа для студентов", - говорят они.
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика