Инфекции, которых в Казахстане нет: студенты-медики рассказали о жизни в Африке

Студенты-медики из Казахстана Эламан Усупбеков и Садам Разиев проходят практику в Танзании. В интервью корреспонденту Tengrinews.kz они рассказали о том, с чем пришлось столкнуться в африканской стране.Студенты окончили второй курс в медицинской школе Назарбаев Университета в Астане. В середине мая 24-летние Эламан и Садам оказались в Танзании, в городе Аруша, где проходят медицинскую практику. Они работают в госпитале Святой Елизаветы. В Африке они оказались по программе для иностранных студентов. "Почему мы поехали в Танзанию? Потому что здесь много программ для иностранных студентов. Это страна для туристов, здесь развитая инфраструктура. Я пообещал, что буду популяризировать такое направление для студентов из Казахстана, потому что из СНГ никто не приезжает", - говорит Эламан Усупбеков.Каждый день казахстанцы ходят на обход с местными врачами и осматривают пациентов. "Сюда поступают люди с разными инфекциями, которых у нас, в Казахстане, нет. Были обращения с целлюлитом, но это не та "апельсиновая корка", о которой мы все знаем. Это бактериальное заболевание кожи, которое поражает чаще всего ноги. Поступают пациенты с запущенными гангренами, бактериями, вирусами. На обходы ходим в масках, до и после сразу дезинфицируем себя", - рассказал Эламан Усупбеков.По его словам, операции они пока не проводят. "С ними у нас получился забавный случай. Вначале нам врачи предлагали ассистировать им в операциях, но у нас не было хирургических костюмов, которые надеваются поверх халата. Но как только мы их купили, нам уже не хочется участвовать в операциях, решили дома научиться", - рассказал Эламан Усупбеков.Казахстанцы признались, что Танзания открылась им с другой стороны. В первые дни пребывания в африканской стране студенты посетили деревню, в которой проживает племя маасаи. Будущие медики увидели, как учатся дети в школе, в которой не хватает парт и отсутствует туалет. Ребята решили помочь этим детям - сейчас они собирают деньги на новую школу с туалетом, детской площадкой, а также на покупку книг. К слову, на практику парни готовы поехать и в казахстанские регионы. "У меня спрашивают, почему мы не поехали в наши аулы на практику. Я бы очень хотел поехать в отдаленное село на каникулы, жить там и практиковаться в местной больнице. Я очень хотел бы, чтобы у нас была такая программа для студентов", - говорят они.