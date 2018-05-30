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Убийство российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве оказалось инсценировкой

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 21:59
Убийство российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве оказалось инсценировкой
Фото Reuters
История с убийством российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве оказалась инсценировкой, но на самом деле его убийство планировалось. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины, сообщает телеканал "112 Украина".

Как пояснил глава СБУ Василий Грицак, инсценировать смерть Бабченко пришлось, чтобы раскрыть попытку убийства журналиста, которое на самом деле готовилось.

"Я, конечно, должен сейчас принести соболезнования семье Аркадия Бабченко, но я не буду этого делать. Я, наоборот, хочу поздравить его семью, вас всех, весь наш мир, который наблюдает за этим действом, и поздравить Аркадия Бабченко с его третьим днём рождения", – сказал Василий Грицак на пресс-конференции.

После этих слов в помещение, где находились журналисты, вошёл сам Аркадий Бабченко.

"Короче говоря, вчера всё это закончилось... Я пока ещё живой, не дождутся", – заявил журналист.

Он извинился перед всеми близкими и особенно перед супругой Ольгой за тот ад, который она пережила. И поблагодарил Службу безопасности Украины за спасение его жизни.

Аркадий Бабченко отметил, что за его убийство была назначена награда 40 тысяч долларов. Он рассказал также, что спецоперация длилась два месяца, а ему об этом сообщили месяц назад.

Представитель СБУ во время пресс-конференции сообщил, что человек, которому заказали убийство Бабченко, уже задержан.

Вчера, 29 мая, сообщалось, что в Киеве убили Аркадия Бабченко. Его якобы застрелили на пороге собственной квартиры. Украинская полиция выдвинула версию о том, что убийство журналиста связано с его профессиональной деятельностью.

Следком РФ открыл уголовное дело, министерство иностранных дел РФ потребовало от Украины провести оперативное расследование убийства журналиста, позже постпред РФ в ООН Василий Небензя усомнился в украинском правосудии.
Источник: Informburo.kz
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