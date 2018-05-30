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Иностранцы испугались "большой российской дыры"

Просмотров:157 Опубликовано: Вчера, 22:57
Иностранцы испугались "большой российской дыры"
Фото Сергея Субботина/ РИА Новости
Пользователи ресурса Reddit удивились масштабам алмазного карьера "Мир" в Якутии, сообщает РИА Новости.

"Это взрывает мой мозг. Удивительно, как люди находят там что-то, а затем создают кратер размером с астероид, чтобы найти еще больше", —пишет Velvet_Thunder.


Другим пользователям показалось странным, что дома и объекты инфраструктуры стоят так близко к руднику.

"Странно, что на краю стоит аэропорт. Получается, что самолеты взлетают и садятся у самой пропасти. Не очень-то и безопасно", — считает WentoX.


В комментариях появился уроженец Мирного и рассказал, как все устроено в городе на самом деле.




"Жить у карьера не так уж и трудно, снимок просто сделан с хорошего ракурса", — отметил пользователь MurrPure, добавив, что в окрестностях шахты почти не было шума, но неприятно пахло.


Пользователи также принялись шутить и фантазировать на тему того, для чего может быть нужен такой котлован.

"Это гигантский сабвуфер или какой-то двигатель" — предположил ChumleyEX.


"План России спасти Землю от опасного метеора: просто убрать планету с его пути. Блестяще", — иронизирует Sensible Madness.


"Бог ты мой, это могла бы быть идеальная тюрьма в антиутопии. Слишком тяжело бежать, лишь один вход и один выход, а жизнь за линией поверхности может стать дискриминирующим фактором в этом обществе. Кто-то должен об этом написать", — пишет dunab.


Алмазное месторождение "Мир" было открыто в 1955 году. Глубина карьера — 525 метров, диаметр — 1,2 километра. С 2009 года по август 2017-го добыча руды велась только на подземном руднике. После его затопления добычу алмазов остановили на неопределенный срок.
Источник: Zakon.kz
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