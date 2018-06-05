Комаровский доступно рассказал казахстанцам о менингите

Украинский педиатр Евгений Комаровский доступно объяснил казахстанцам о менингите. Об этом врач рассказал в прямом эфире на странице в Instagram
, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Последние пять дней минимум 200-300 писем, сообщений, звонков из Казахстана, Алматы, Астаны, отовсюду по поводу менингита. Люди не до конца понимают, что такое менингит. Такого конкретного диагноза менингит не существует. Всегда, когда произносится слово "менингит", должен ставиться вопрос, о том какой менингит. Есть череп, голова, головной мозг. Между черепом, костями черепа и головным мозгом есть несколько оболочек, которые покрывают головной мозг. Воспаление этих оболочек называется менингитом. Воспаление оболочек мозга может быть вызвано огромным количеством вирусов, бактерий, грибков, даже некоторые простейшие вызывают менингит", - рассказал врач.
"В Казахстане идет вспышка менингококкового менингита. Менингококк - эта особая бактерия, которая вызывает опаснейшие для жизни менингиты. Кроме этого, менингококк способен вызывать особое состояние, когда менингококк из носоглотки попадает в кровь и вызывает заражение крови, это называют острый менингококковый сепсис или менингококцемия", - уточнил Комаровский.
По его словам, менингококцемия - одна из самых опасных опасных детских инфекционных болезней.
"Причем опасность этой болезни, что от момента заболевания до момента смерти ребенка проходит менее суток. Даже если ребенка своевременно госпитализируют и вовремя начинают лечить в самой современной больнице с самыми современными лекарствами, никогда не бывает такого, чтобы смертность была менее 10 процентов. То есть 10 процентов заболевших умирают всегда и это еще хорошо, как правило умирают 20 процентов при остром менинкогокковом сепсисе", - сообщил медик.
Как отметил врач, у большинства людей менингококк может мирно годами жить в носоглотке.
"Когда к человеку попадает менингококк, то с вероятностью в 100 процентов ничего с вами не произойдет. Человек будет мирно его носить в носоглотке", - продолжил он. Врач считает, что не нужно именно сейчас драматизировать тему вакцинации.
"Вакцинация от менингококковой инфекции не решит никаких проблем. Ситуация временная. Вы защищаете своего ребенка посредством вакцинации от менингококка А и С. Но не сможете защитить от менингококка группы B. Ни один житель страны не может позволить себе вакцинироваться от всех вариантов менингококка. Просто нет вакцин. Предлагаю не нагнетать тему вакцинации, а подумать о нормальных, адекватных способах профилактики", - отметил Комаровский.
Украинский педиатр дал советы для матерей.
"Тема первая: профилактика. Кроме вакцинации куча методов. Тема вторая: если уж заболели, то своевременная госпитализация. Своевременное обращение за врачебной помощью", - рекомендовал врач.
Он также выразил мнение о том, когда действительно необходима вакцинация от менингококка.
"Прежде всего тогда, когда человек, ребенок, который никогда не общался с большим количеством людей и вдруг едет туда, где людей много. Пример, ваш ребенок учился в сельской школе, в классе было 10-15 человек. Вы решили, ему 15 лет, он подросток и сейчас поедет в лагерь, где будет общаться с еще пятистами таких же подростков, как он. В такой ситуации вакцинация вполне целесообразна, особенно когда рядом много новых случаев диагностируется", - добавил он.
Он порекомендовал родителям минимизировать контакты детей с окружающими.
"Ну не надо таскать ребенка с собой по супермаркетам, не надо ходить в театры, не надо устраивать собрания в закрытых помещениях. Хотите в школе устроить массовое мероприятие, организуйте на школьном дворе. Обязательно самым интенсивным образом проветривать помещение. Запомните: менингококк из носоглотки может попасть в кровь тогда, когда менингококка будет много, и когда пересохнет слизистая оболочка дыхательных путей. Для того, чтобы менингококка было мало, в воздухе, а он, кстати, передается только при очень тесных контактах, то есть дальше метра он практически не летает. Чтобы заразиться, надо целоваться, обниматься, облизываться - тогда заразиться можно. Активное проветривание помещений, интенсивный воздухообмен. Все, что проветрить можно. Это эффективнее любой вакцинации", - отметил Евгений Комаровский.
"Пожалуйста, немедленно на прогулку. На улице менингококк не ищется, он ищется в помещениях. Если у вас есть конкретные признаки, горло болит, температура, недомогание, перестаньте совершать подвиги, сидите дома, не общайтесь с людьми, избегайте тех, кто при вас кашляет, сопли и так далее. Учителя, пожалуйста, не пускайте в школу, не пускайте в детские сады. Сейчас, когда такое время, пока вспышка закончится. Надо две-три недели перетерпеть. Будьте очень строги с приемом сопливых детей в детские учреждения. Общаться с детьми только на свежем воздухе. Особенно в спальнях детского сада должно быть самое тщательное проветривание", - сказал врач.
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