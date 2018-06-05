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"Исторический момент" - аким ЮКО о переносе областного центра в Туркестан

Просмотров:109 Опубликовано: Сегодня, 20:23
"Исторический момент" - аким ЮКО о переносе областного центра в Туркестан
Фото ontustik.gov.kz
В Южно-Казахстанской области обсудили перенос областного центра региона в город Туркестан, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата ЮКО.

Сообщается, что на внеочередной сессии южноказахстанского областного маслихата депутатами был рассмотрен ряд важных вопросов, в числе которых предоставление городу Шымкент особого статуса, перенос областного центра в город Туркестан и изменении границ Туркестана и Кентау. Согласно изменениям, в случае переноса областного центра, 12 сельских округов, подведомственных акимату города Туркестан будут переданы акимату города Кентау. Кроме того, учитываются расположение всех социальных, административных объектов и инфраструктуры, включая обеспечение населения питьевой водой, газом, автомобильными дорогами, линиями связи, поливной водой и землей.

В работе сессии принял участие аким области Жансеит Туймебаев, который сердечно поздравил общественность с тем, что Шымкент достиг миллионной отметки.

"Глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев всегда уделяет особое внимание южному региону. Первые шаги в истории независимого Казахстана, направленные на придание городу особого статуса взяли свое начало в 2014 году. И вот мы достигли этой цели. Шымкент стал одним из трех городов с населением в один миллион человек. Сегодня вместе с вами мы находимся на пороге исторического момента, рассматриваем вопрос о присвоении Шымкенту статуса города республиканского значения и вопрос переноса областного центра. С большой радостью хочу отметить, что выбор священного Туркестана - это исторический момент не только для нашего народа, но и для всего тюркского мира. Об этом свидетельствуют совместные обсуждения и публичные дискуссии с населением, в ходе внесения изменений границ Туркестана и Кентау", - подчеркнул Жансеит Туймебаев.

Специальная рабочая группа, созданная при правительстве, проанализировало экономическую эффективность при рассмотрении данных вопросов, в том числе влияние на социально-экономическое развитие Шымкента, Туркестана, Кентау и всей области. В соответствии с вышеупомянутым предложением народные избранники подписали постановление акимата области и решение маслихата по некоторым вопросам административно-территориального деления Южно-Казахстанской области. В целом, уровень инженерной инфраструктуры города высок. Эти показатели позволяют придать городу Шымкент особый статус.

"Туркестан - это священное место, которое сохранило и благословило казахскую землю. В этой связи мы надеемся, что Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев примет судьбоносное решение. Очевидно, что эта инициатива, станет ярким проявлением духовного возрождения. Считаю, что Туркестан в сфере туризма будет конкурировать с такими городами, как Самарканд, Бухара, Хива и другими тюркскими городами мира, а в качестве столицы тюркского мира и областного центра повысит имидж Казахстана на мировой арене", - резюмировал аким ЮКО.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 21:21
Shymkent qalasynyń 1 mln adam bolģaly qaı zaman. Aqyry 1 mln yekeni moıyndaldy-aý. Qyzyq.
Ne deıik yendi, qutty bolsyn. Metro jelisi salynady degenshe 10-15 jyl ótetin túri bar.
Bizdiń qalada jaman yemes. Sońģy 10-13 jylda qanshama ózgerdi. 10 shaģyn aýdan salyndy, Shyģys aýdandaryda bar. Wıkıpedıadan qarasaq, Aqtaý qalqy - 185K dep tur. Biraq, bul sanģa senim joq. Anyq 250 bar sekildi.
 
 

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