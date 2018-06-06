Шарапова проиграла Мугурусе в четвертьфинале "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Мария Шарапова проиграла испанке Гарбинье Мугурусе в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.



Россиянка, посеянная под 28-м номером, уступила третьей ракетке турнира со счетом 2:6, 1:6. Матч продолжался час и десять минут. Шарапова допустила 27 невынужденных ошибок при 15 у соперницы, шесть двойных ошибок и один раз подала навылет. У Мугурусы два эйса и две двойные ошибки.



В полуфинале "Ролан Гаррос" испанка сыграет с победительницей матча Симона Халеп (Румыния, 1-я сеяная) - Ангелика Кербер (Германия, 12).



Шарапова, побеждавшая в Париже в 2012 и 2014 годах, оставалась последней россиянкой в женской сетке турнира.