"Спарта" против "Азии MIX": Как пройдет Летний кубок КВН

Летний кубок КВН пройдет 23 августа в Сочи. Об этом сообщается на официальном сайте МС КВН, передает Tengrinews.kz.
За обладание кубком поборются чемпионы Высшей лиги 2016 года "Азия MIX" из Бишкека и победители прошлого сезона - "Спарта" из Астаны. Каждая команда пригласит своих друзей из других команд. Вместе с кыргызской командой на сцену выйдут участники команды КВН "Русская дорога". А "Спарта" объединится со своим главным соперником - "Радио Свобода".
"Авторские сборы начнутся уже в конце июня. Какой-то материал мы опробуем на Кубке Евразии в Астане. Мы пригласили команду "Радио Свобода", потому что нам с ними комфортно, долго общаемся. Попробуем закрыть на сцене тему нашего противостояния. Хотим показать, что КВН - это дружеская игра", - отмечают участники команды КВН "Спарта".
"С "Азией MIX" это будет принципиальная игра. Хоть мы и хорошие друзья, у нас практически одинаковый набор регалий, поэтому чувствуем конкуренцию. Поэтому нам очень сильно хочется выиграть. Кубок будет интересным", - добавили астанинские КВНщики. А 25 августа в Сочи пройдет "Встреча выпускников". "Каzахи" сыграют с командой "СОК" и другими именитыми КВНщиками.
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