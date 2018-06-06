«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 06 Июня
+26...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 331.83 KZT
  • €1 = 390.63 KZT
  • 1 RUB = 5.35 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

"Спарта" против "Азии MIX": Как пройдет Летний кубок КВН

Просмотров:47 Опубликовано: Сегодня, 19:45
"Спарта" против "Азии MIX": Как пройдет Летний кубок КВН
Фото Tengrinews.kz
Летний кубок КВН пройдет 23 августа в Сочи. Об этом сообщается на официальном сайте МС КВН, передает Tengrinews.kz.

За обладание кубком поборются чемпионы Высшей лиги 2016 года "Азия MIX" из Бишкека и победители прошлого сезона - "Спарта" из Астаны. Каждая команда пригласит своих друзей из других команд. Вместе с кыргызской командой на сцену выйдут участники команды КВН "Русская дорога". А "Спарта" объединится со своим главным соперником - "Радио Свобода".

"Авторские сборы начнутся уже в конце июня. Какой-то материал мы опробуем на Кубке Евразии в Астане. Мы пригласили команду "Радио Свобода", потому что нам с ними комфортно, долго общаемся. Попробуем закрыть на сцене тему нашего противостояния. Хотим показать, что КВН - это дружеская игра", - отмечают участники команды КВН "Спарта".

"С "Азией MIX" это будет принципиальная игра. Хоть мы и хорошие друзья, у нас практически одинаковый набор регалий, поэтому чувствуем конкуренцию. Поэтому нам очень сильно хочется выиграть. Кубок будет интересным", - добавили астанинские КВНщики. А 25 августа в Сочи пройдет "Встреча выпускников". "Каzахи" сыграют с командой "СОК" и другими именитыми КВНщиками.

Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика