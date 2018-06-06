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Назарбаев прибыл в Китай для встречи с Си Цзиньпином

Просмотров:145 Опубликовано: Сегодня, 20:43
Назарбаев прибыл в Китай для встречи с Си Цзиньпином
Akorda.kz
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл с государственным визитом в Китайскую Народную Республику, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Сообщается, что Глава государства прибыл в Пекин.

"В ходе визита запланировано проведение встреч на высшем уровне с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Государственного совета КНР Ли Кэцяном, председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу, представителями казахстанских и китайских деловых кругов, а также совместное подписание ряда двусторонних документов", - говорится в сообщении.

Встречи двух лидеров состоятся 7-8 июня.

"С учетом высокого уровня всестороннего стратегического партнерства и особого характера двусторонних отношений, а также личной дружбы между лидерами двух стран, председатель КНР Си Цзиньпин пригласил Главу государства посетить Китай с государственным визитом в рамках его участия в саммите ШОС в городе Циндао. Личное решение Си Цзиньпина свидетельствует об особом внимании лидера Китая к отношениям с Казахстаном, а также о его глубокой личной дружбе с Президентом Казахстана, придавая этому визиту статус государственного", - говорится в информации МИД Казахстана.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 20:59
Qaryzdy qaıtarý úshin shyģar, áıtpese paıyzdary óse beredi ģoı
 
 

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