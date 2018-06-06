Назарбаев прибыл в Китай для встречи с Си Цзиньпином

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл с государственным визитом в Китайскую Народную Республику, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.



Сообщается, что Глава государства прибыл в Пекин.



"В ходе визита запланировано проведение встреч на высшем уровне с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Государственного совета КНР Ли Кэцяном, председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу, представителями казахстанских и китайских деловых кругов, а также совместное подписание ряда двусторонних документов", - говорится в сообщении.



Встречи двух лидеров состоятся 7-8 июня.



"С учетом высокого уровня всестороннего стратегического партнерства и особого характера двусторонних отношений, а также личной дружбы между лидерами двух стран, председатель КНР Си Цзиньпин пригласил Главу государства посетить Китай с государственным визитом в рамках его участия в саммите ШОС в городе Циндао. Личное решение Си Цзиньпина свидетельствует об особом внимании лидера Китая к отношениям с Казахстаном, а также о его глубокой личной дружбе с Президентом Казахстана, придавая этому визиту статус государственного", - говорится в информации МИД Казахстана.

