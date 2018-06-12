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Загипу Балиеву сняли с должности детского омбудсмена

Просмотров:51 Опубликовано: Сегодня, 19:07
Загипу Балиеву сняли с должности детского омбудсмена
Фото из открытых источников
Депутат Мажилиса Парламента Загипа Балиева освобождена от должности Уполномоченного по правам ребенка в РК, сообщается на сайте Акорды.

Соответствующее распоряжение подписал глава государства Нурсултан Назарбаев.

На должность детского омбудсмена назначена Сауле Айтпаева – депутат Сената Парламента. До этого она занимала должность председателя Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры РК. Имеет генеральское звание.

Напомним, Балиева была назначена Уполномоченным по правам ребенка 25 марта 2016 года. В 2018 году в школе №73 села Абай Сарыагашского района ЮКО произошёл инцидент, где ребёнок трижды подвергался надругательствам и избиению со стороны школьников. Об истории с изнасилованием первоклассника стало известно после того, как его бабушка заявила о неоднократном насилии внука со стороны старшеклассников.

Позже в соцсетях растиражировали сенсационную информацию, о том, что в скандальной истории с изнасилованием ребёнка якобы участвовал целый "семейный клан" во главе с депутатом-отцом, один сын которого - полицейский чин, второй – врач местной больницы, а невестка - "директриса" той самой злополучной школы.

Детский омбудсмен тогда опровергла слухи о том, что знакома с полицейскими ЮКО и членами семейного клана, которые якобы замешаны в истории с изнасилованием. Она отметила, что даже если факт сексуального насилия над семилетним мальчиком не подтвердится, управление образования ЮКО ждёт реорганизация.
Источник: Bnews.kz
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