Прокурор, генерал, депутат: Что известно о новом детском омбудсмене Сауле Айтбаевой

Сегодня распоряжением Президента Казахстана Загипа Балиева была освобождена от должности уполномоченного по правам ребенка. Новым детским омбудсменом стала действующий депутат Сената Парламента РК Сауле Айтпаева. Что о ней известно - в материале Tengrinews.kz.



Трудовой путь.



Айтпаева Сауле Муханбедиановна родилась 22 мая 1960 года в Тургайской области, в селе Жаксы. Замужем, мама двух детей.



Трудовую деятельность Сауле Айтпаева начала с должности заведующей канцелярией Жаксынской районной прокуратуры Тургайской области в 1977 году.



В различных структурах прокуратуры Сауле Айтпаева проработала больше 30 лет.



В 2003 -2005 годах она работала в должности заместителя Председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, а позднее была назначена председателем этого же Комитета.



25 января 2017 года, распоряжением Президента РК Сауле Айтпаева освобождена от должности председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры. Ее сменил на данной должности Багдат Мусин.



В июле 2017 года Сауле Айтпаева вместе с Талгатом Мусабаевым и Бакытжаном Жумагуловым стала депутатом Сената Парламента РК.



Награды и специальные звания.



Сауле Айтпаева первая в истории независимого Казахстана женщина-генерал, с званием - классный чин государственного советника 3 класса. Это звание Айтбаева получила в мае 2013 года.



Также она имеет орден "Даңқ" II степени, медали: "Ерең еңбегі үшін", "10 лет Астане" и ряд других знаков.



Согласно открытым данным, с 2006 года Сауле Айтпаева является членом Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК.



Во время работы на должности главы Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Сауле Айтпаева выступала с предложениями о воспитании детей.



Так например, в 2016 году она заявила, что воспитание учеников с помощью подзатыльников и оплеух в школах нужно считать насилием. Также она советовала казахстанским родителям любить детей, и не наказывать их за плохие оценки.