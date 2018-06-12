Без документов и денег: родственники бросили 112-летнего ветерана на произвол судьбы

Юрий Репин живет в Алматинской области и утверждает, что ему 112 лет, но никаких подтверждающих документов у него нет. Судьбой долгожителя сейчас занимаются местные властиВ городе Каскелен Алматинской области 112-летний ветеран много лет живет без документов. О том, как дедушке приходится выживать без паспорта и пенсии, рассказала волонтер движения "Помощь ближнему" Надежда Медынцева.Паспорт, выданный долгожителю Юрию Репину еще при СССР, сгорел при пожаре в 2012 году. Казахстанского удостоверения личности или паспорта у него никогда не было."Живет он на пенсию своей третьей гражданской жены — на 28 тысяч тенге. Они снимают комнату в Каскелене за 25 тысяч тенге. Живут на оставшиеся три тысячи тенге. Дед неходячий, часто болеет", — рассказала корреспонденту Sputnik Надежда Медынцева.По ее словам, дедушке — 112 лет, его жене — 64. Он ветеран Великой Отечественной войны, был ранен на фронте.Волонтеры пытались самостоятельно оформить документы Юрию Ивановичу, но для этого необходимо большое количество справок: свидетельство о рождении, документы с места службы, работы. Сам ветеран утверждает, что родился в 1906 году на территории России.Сейчас из документов, имеющихся на руках старика, есть только справка, выданная в 2012 году.После того, как история получила огласку в социальных сетях, престарелым мужчиной заинтересовались местные власти.В отделе занятости и социальных программ Карасайского района корреспонденту Sputnik сообщили, что в списках ветеранов Великой Отечественной войны Юрий Репин не значится.Кроме того, по официальным данным, в районе нет 112-летних жителей. Акимат города Каскелена начал уточнять информацию о ветеране.В пресс-службе акима Алматинской области предоставили информацию, которую удалось выяснить о Петре Репине, но назвать точной ее пока нельзя."Репин Юрий Петрович, предположительно, 1906 года рождения, родился 16 июня. Мы выяснили, что он переехал (в Каскелен – прим.) четыре месяца назад из города Алматы. До этого проживал у родственников. Но родственники продали дом и переехали на постоянное место жительство в Россию. Чтобы восстановить документы, мы отправили запросы. Как только будут ответы – сможем дать более расширенный ответ", — прокомментировал Sputnik руководитель пресс-службы акима Алматинской области Галымурат Жукел.Подтвердить информацию о том, что Петр Иванович является ветераном Великой Отечественной войны, пока невозможно. Но в акимате обещают проверить все данные и заверяют, что обязательно помогут пожилому человеку.