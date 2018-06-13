Как воруют деньги из Нацфонда, рассказали в агентстве по делам госслужбы

АСТАНА, 13 июн — Sputnik. Сотрудники агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции (АДГСПК) Казахстана выявили более полутораста фактов коррупции в сфере хищения средств из Национального фонда страны.



Кто сунул лапу в Нацфонд



На особом контроле находятся вопросы целевого использования государственных средств. Оперативному сопровождению подвергаются все бюджетные деньги и средства Национального фонда, в том числе выделенные на реализацию государственных программ.

"Принятыми мерами в указанной сфере выявлено 163 коррупционных преступлений. Наибольшее их количество приходится на программы "Развитие занятости и массового предпринимательства" — 37, "Развитие регионов до 2020 года" — 35, "Образования и науки" — 32, "Нурлы жол" – 15". За их совершение к уголовной ответственности привлекается 71 лицо", — уточнил на брифинге официальный представитель агентства Нурлан Жахин на брифинге.



По данным агентства, задержанные в основном занимались хищением бюджетных средств путем подписания фиктивных актов выполненных работ по объектам в рамках госпрограмм, вымогательством взяток и злоупотреблением должностных полномочий при распределении бюджета и выделении земельных участков.



Бизнес и ничего лишнего



Борьба с коррупцией позволила защитить бизнеса от незаконного вмешательства должностных лиц.

"В данном направлении пресечено 119 факта. За их совершение привлекается 82 должностных лиц. Принятые меры позволили защитить права более 104 предпринимателей. Большинство в Астане – 25 фактов и в Алматинской области – 10 случаев", — заключил Жахин.



Всего за пять месяцев антикоррупционной службой зарегистрировано 1418 уголовных правонарушений, из которых 1014 или 72% являются коррупционными, изобличено около 500 лиц, включая руководителей республиканского уровня. Из выявленных фактов 51% (525) – взяточничество и 37% (379) – хищения