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Новый праздник учредил Назарбаев в Казахстане

Просмотров:145 Опубликовано: Сегодня, 19:51
Новый праздник учредил Назарбаев в Казахстане
Фото ©Акорда
В Казахстане теперь будут отмечать Национальный день домбры. Соответствующий документ подписал накануне глава государства, сообщает пресс-служба Акорды.

"В целях дальнейшей консолидации общества вокруг идеи сохранения и возрождения национальной культуры и идентичности постановляю:

Определить первое воскресенье июля Национальным днем домбры. Правительству Республики Казахстан принять меры по реализации настоящего Указа" - говорится в документе, опубликованном сегодня на сайте Акорды.

Также отмечается, что контроль за исполнением указа возложен на Администрацию президента.

Указ вводится в действие со дня его опубликования, то есть с сегодняшнего дня. Соответственно, казахстанцы будут отмечать новый праздник уже в этом году.
Источник: Nur.kz
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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 20:33
Taģyda jańa mereke yengizý múmkin yemes shyģar dep oı salyp yedim. Dombyra kúni tań qaldyrdy. Ne deıin yendi, kele jatqan dombyra kúni qutty bolsyn aģaıyn.
 
 

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