Новый праздник учредил Назарбаев в Казахстане

В Казахстане теперь будут отмечать Национальный день домбры. Соответствующий документ подписал накануне глава государства, сообщает пресс-служба Акорды.



"В целях дальнейшей консолидации общества вокруг идеи сохранения и возрождения национальной культуры и идентичности постановляю:



Определить первое воскресенье июля Национальным днем домбры. Правительству Республики Казахстан принять меры по реализации настоящего Указа" - говорится в документе, опубликованном сегодня на сайте Акорды.



Также отмечается, что контроль за исполнением указа возложен на Администрацию президента.



Указ вводится в действие со дня его опубликования, то есть с сегодняшнего дня. Соответственно, казахстанцы будут отмечать новый праздник уже в этом году.