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"Я лишилась сына, а ты лишь должности и звания". В Костанае судят полицейского

Просмотров:83 Опубликовано: Сегодня, 22:07
"Я лишилась сына, а ты лишь должности и звания". В Костанае судят полицейского
Максат Оспанов. © vk.com
В суде №2 Костаная состоялись прения по резонансному делу о наезде полицейским Русланом Таутеновым на 23-летнего Максата Оспанова 1 октября 2017 года, сообщает "Костанайские новости".

Обвинение и пострадавшие уверены: во всем виноват только лишь Таутенов.

В ходе прений прокурор заявил, что считает вину полицейского доказанной по статьям "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека" и "Оставление места дорожно-транспортного происшествия". \

Прокурор запросил для обвиняемого 4 года с лишением права вождения автомобиля сроком на 5 лет с отбыванием наказания в учреждении УИС средней безопасности.

Мать погибшего Максата, Мария Султанова, в своей речи обратилась непосредственно к Таутенову.

"Мой сын так же, как и Таутенов, мог работать в полиции. Он был честным и справедливым, может, поэтому рано ушел... Я лишилась единственного сына, а ты всего лишь должности и звания. Твоя потеря меньше моей, но ты по-прежнему не признаешь свою вину. Но виновник ты, и это подтверждают все экспертизы. Даже то, что твои родители на следующий день явились к нам, подтверждает это. Если бы ты был невиновен, то вызвал бы сотрудников полиции и помог бы моему сыну. А ты вернулся туда только чтобы забрать госномер... У тебя тоже есть ребенок! Что бы ты делал, если бы оказался на моем месте? Все твои деяния к тебе вернутся", - сквозь слезы прочла подготовленную речь женщина.

В ответ Таутенов заявил, что не собирается избегать ответственности, но призывает родных разобраться во всем до конца. Напомним, ДТП случилось рано утром 1 октября на улице Курганская. Автомобиль Kia Rio, за рулем которого находился начальник отделения дознания УВД Костаная Руслан Таутенов, совершил смертельный наезд 23-летнего Максата Оспанова. Сотрудник полиции был задержан 3 октября.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Mestnyi (Посетители) Сегодня, 22:46
"Да здравствует самый гуманный суд в мире"!
Лада, вспомните дело, когда в Атырау погиб наш земляк, которому шакал нанес кучу ножевых в какой-то кафешке.
Поинтересуйтесь, чем закончился суд над этим шакалом, и самое главное как он проходил.
Думаю очень много интересного можно будет рассказать про наши суды...
 
 

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