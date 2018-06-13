"Я лишилась сына, а ты лишь должности и звания". В Костанае судят полицейского

В суде №2 Костаная состоялись прения по резонансному делу о наезде полицейским Русланом Таутеновым на 23-летнего Максата Оспанова 1 октября 2017 года, сообщает "Костанайские новости"
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Обвинение и пострадавшие уверены: во всем виноват только лишь Таутенов.
В ходе прений прокурор заявил, что считает вину полицейского доказанной по статьям "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека" и "Оставление места дорожно-транспортного происшествия". \
Прокурор запросил для обвиняемого 4 года с лишением права вождения автомобиля сроком на 5 лет с отбыванием наказания в учреждении УИС средней безопасности.
Мать погибшего Максата, Мария Султанова, в своей речи обратилась непосредственно к Таутенову.
"Мой сын так же, как и Таутенов, мог работать в полиции. Он был честным и справедливым, может, поэтому рано ушел... Я лишилась единственного сына, а ты всего лишь должности и звания. Твоя потеря меньше моей, но ты по-прежнему не признаешь свою вину. Но виновник ты, и это подтверждают все экспертизы. Даже то, что твои родители на следующий день явились к нам, подтверждает это. Если бы ты был невиновен, то вызвал бы сотрудников полиции и помог бы моему сыну. А ты вернулся туда только чтобы забрать госномер... У тебя тоже есть ребенок! Что бы ты делал, если бы оказался на моем месте? Все твои деяния к тебе вернутся", - сквозь слезы прочла подготовленную речь женщина.
В ответ Таутенов заявил, что не собирается избегать ответственности, но призывает родных разобраться во всем до конца. Напомним, ДТП случилось рано утром 1 октября на улице Курганская. Автомобиль Kia Rio, за рулем которого находился начальник отделения дознания УВД Костаная Руслан Таутенов, совершил смертельный наезд 23-летнего Максата Оспанова. Сотрудник полиции был задержан 3 октября.