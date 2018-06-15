В Уральске 28 человек умерли, так и не дождавшись земли под ИЖС

Об этом аким г. Уральск Мурат Мукаев рассказал в ходе прямого эфира на телеканале «Акжайык».



По его словам, отдел земельных отношений на постоянной основе проводит работу по инвентаризации списков граждан, состоящих на специальном учете для получения земли под ИЖС. Они направляют официальные запросы в государственные учреждения — ЗАГС, миграционную полицию, управление юстиции, чтобы уточнить данные очередников на участки. В настоящее время, в связи со смертью, со спецучёта на землю сняты 28 граждан.



Напомним, в настоящее время на специальном учете на получение земельных участков под строительство индивидуального жилья состоят 71 601 человек. В 2017 году по программе «Нурлы жер» на территории Круглоозерновского поселкового округа разработан и утвержден план детальной планировки под ИЖС на 1141 земельный участок (ПДП). В настоящее время городской отдел строительства разрабатывает ПСД на подведение инженерных коммуникаций. На эти цели в бюджете предусмотрены финансовые средства в сумме свыше 15 млн тенге. По завершении всех работ по подведению всех инженерных сетей данные земельные участки в порядке очередности будут предоставлены гражданам, состоящим на специальном учете.



Людмила КАЛАШНИКОВА