Ввести "безбагажный тариф" на билеты предложили авиаперевозчики Казахстана

В "Эйр Астане" считают, что смогут снизить цену авиабилетов на 10-20% с помощью безбагажных тарифов внутри страны.



Снизить цены на авиабилеты на внутренние рейсы в Казахстане предложили авиаперевозчики на заседание рабочей группы по вопросам развития транспортной политики в сфере гражданской авиации в Министерстве информации и коммуникаций. Сделать они это хотят, внедрив безбагажные тарифы, что, по их словам, сделает билеты на 10-20% дешевле, сообщает пресс-служба НПП "Атамекен".



Ввести тариф на авиаперевозку пассажиров без багажа предложил вице-президент по правительственным и законодательным вопросам и безопасности Air Astаnа Денис Иванов. Он считает, что Казахстан теряет позиции после ведения подобного налога в России.



"Продажи авиабилетов, не предусматривающих бесплатную перевозку багажа, приведут к снижению стоимости авиабилетов на 10–20%, – считает Денис Иванов. – У нас много перемещений внутри страны, пассажиры будут активно пользоваться именно безбагажными тарифами. Это позволит казахстанским авиаторам выйти на новый уровень по объёмам пассажирских перевозок. Также будут созданы условия для развития в стране авиакомпаний-лоукостеров".



Первый вице-министр по инвестициям и развитию Роман Скляр поддержал предложение и подчеркнул, что от введения такого тарифа не должен пострадать пассажир.



"Главное условие – неизменные условия перелёта с ручной кладью", – уточнил он.



Члены рабочей группы обсудили вопрос об упрощении порядка возврата превышения НДС для аэропортов. Как пояснили в НПП "Атамекен", сегодня оборот по реализации ГСМ, которые поставляют аэропорты при заправке воздушных судов иностранных авиакомпаний, облагаются по нулевой ставке. При этом по Налоговому кодексу РК налогоплательщику подлежит возврат из бюджета с превышением суммы НДС, относительно суммы начисленного налога. Однако, ни один аэропорт не смог получить возврат НДС, так как при проведении тематических проверок, проверке подвергается вся сумма НДС.



По словам вице-президента по развитию АО "Авиакомпания "SCAT" Даулета Хамзина, процедура возврата превышения налога на добавленную стоимость не до конца отработана налоговым законодательством. Он считает, что при проведении тематических проверок, проверке подвергается вся сумма НДС, сложившаяся по всем оборотам.



"При этом, налоговые органы отказывают в возврате всей суммы НДС, мотивируя это отсутствием ответов на запросы по поставщикам второго и более уровней", – уточнил он.



Это предложение поддержали представители МИР РК и МНЭ РК.



Обсудили вопрос досмотра первой линии в аэропортах. Члены рабочей группы уточнили, что это прерогатива МВД РК, а хозяйствующий субъект не имеет финансовой возможности на содержание штата, оборудование для досмотра. Помимо этого, службы аэропорта не имеют оружия и прав на изъятие подозрительных предметов.



“У нас нет должного финансирования для создания подобного отряда. Досмотр осуществляется нерегулярно, а лишь в случаях террористической угрозы. Для осуществления досмотра нам будет необходимо создавать группу, для которой нет нужного оборудования и средств”, – рассказал начальник управления организации охраны общественного порядка и обеспечения дорожной безопасности Комитета административной полиции Багланбек Айтпаев.



По итогам заседания Роман Скляр отметил, что Министерство совместно с "Атамекеном" продолжит работу по устранению барьеров в сфере гражданской авиации.