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Единое национальное тестирование стартовало в Казахстане

Просмотров:84 Опубликовано: Сегодня, 08:53
Единое национальное тестирование стартовало в Казахстане
Фото ©Турар Казангапов
В Казахстане стартовало Единое национальное тестирование для выпускников школ, поступающих в вузы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

ЕНТ в стране проходит в 15-й раз. С 2017 года изменился формат тестирования. Теперь оно стало вступительным экзаменом в вузы и механизмом для присуждения образовательных грантов.

ЕНТ будет проводиться с 20 июня по 1 июля в 167 пунктах. Всего участникам предстоит решить 120 тестовых заданий. Максимальный балл - 140, проходной балл - 50. Для поступления в национальные вузы необходимо набрать 65 баллов.

Количество выпускников, изъявивших желание сдавать ЕНТ, составляет 102 442, или 70 процентов от общего количества выпускников. В этом числе 75 процентов сдают на казахском языке и 25 процентов - на русском языке. 46 выпускников изъявили желание сдавать ЕНТ на английском языке. По сравнению с прошлым годом количество выпускников, подавших заявления на участие в ЕНТ, увеличилось на 10 тысяч.

Как рассказали в Министерстве образования и науки, результаты тестирования в этом году можно будет узнать в том числе и через Telegram.

Ранее главный санврач Казахстана Жандарбек Бекшин рекомендовал проводить тестирование при открытых окнах, чтобы собранное вместе большое количество людей не вызвало новую вспышку менингококковой инфекции.
Источник: tengrinews.kz
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