Единое национальное тестирование стартовало в Казахстане

В Казахстане стартовало Единое национальное тестирование для выпускников школ, поступающих в вузы, передает корреспондент Tengrinews.kz.
ЕНТ в стране проходит в 15-й раз. С 2017 года изменился формат тестирования. Теперь оно стало вступительным экзаменом в вузы и механизмом для присуждения образовательных грантов.
ЕНТ будет проводиться с 20 июня по 1 июля в 167 пунктах. Всего участникам предстоит решить 120 тестовых заданий. Максимальный балл - 140, проходной балл - 50. Для поступления в национальные вузы необходимо набрать 65 баллов.
Количество выпускников, изъявивших желание сдавать ЕНТ, составляет 102 442, или 70 процентов от общего количества выпускников. В этом числе 75 процентов сдают на казахском языке и 25 процентов - на русском языке. 46 выпускников изъявили желание сдавать ЕНТ на английском языке. По сравнению с прошлым годом количество выпускников, подавших заявления на участие в ЕНТ, увеличилось на 10 тысяч.
Как рассказали в Министерстве образования и науки, результаты тестирования в этом году можно будет узнать в том числе и через Telegram.
Ранее главный санврач Казахстана Жандарбек Бекшин рекомендовал проводить тестирование при открытых окнах, чтобы собранное вместе большое количество людей не вызвало новую вспышку менингококковой инфекции.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Оставьте свой комментарий первым.