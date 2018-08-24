На казахстанского дипломата в Сингапуре пожаловались в АДГСПК

Казахстанка пожаловалась в Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции на второго секретаря консула посольства РК в Сингапуре. Об этом сообщил заместитель председателя АДГСПК Олжас Бектенов в ходе встречи с сотрудниками МИД, передает Tengrinews.kz.
"В Агентство обратилась гражданка Хабиденова, пострадавшая от действий нынешнего второго секретаря - консула посольства РК в Сингапуре Алдамжарова, который на протяжении уже полутора лет, еще в бытность работы в Казахстане, как я понимаю, избегает исполнения финансовых обязательств, возникших из-за ДТП. Он повредил машину Хабиденовой, оставил свои техпаспорт и права, признавая свою вину, но своих финансовых обязательств не исполнил. Это бросает большую тень на весь коллектив МИД", - отметил Олжас Бектенов.
Зампред Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции привел еще один пример, связанный с сотрудниками внешнеполитического ведомства Казахстана.
"К нам поступило обращение гражданина Сулейменова на действия сотрудников министерства по факту нанесения телесных повреждений. В настоящее время уголовное дело возбуждено органами внутренних дел. Обращение направлено в министерство для рассмотрения по существу с участием уполномоченного по этике и для проведения внутреннего служебного расследования", - отметил заместитель главы АДГСПК Бектенов.
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