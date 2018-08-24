Пенсия для родившихся 80-м году и позже: в ЕНПФ ответили на рассылку

В Едином накопительном пенсионном фонде прокомментировали WhatsApp-рассылку о том, что казахстанцам, родившимся в 1980 году и позже, не будут выплачивать пенсию от государства, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В ЕНПФ пояснили, что речь идет о солидарной пенсии, которую не будут получать те, кто родился в 1980 году и позже. Их пенсия будет зависеть от своих накоплений и базовой пенсии.



"В 2040-х на пенсию начнут выходить люди, не имеющие стажа до 1998 года, и, соответственно, они смогут рассчитывать только на накопления и базовую пенсию, которая также будет зависеть от регулярности взносов в ЕНПФ. Для лиц, которые не имеют трудового стажа до 1998 года, будущая совокупная пенсия будет складываться из выплат из государственного бюджета в виде базовой пенсии и из ЕНПФ в виде пенсионных выплат за счет осуществленных в период трудовой деятельности взносов", - пояснили в фонде.



В настоящее время пенсия казахстанцев складывается за счет выплат из двух источников: из государственного бюджета в виде базовой и солидарной пенсии и из ЕНПФ за счет имеющихся накоплений. Солидарную пенсию получают те, кто имеет не менее полугода трудового стажа до 1998 года.



"На базовую пенсию могут рассчитывать абсолютно все пенсионеры по возрасту, однако ее размер с 1 июля 2018 года зависит от трудового стажа до 1998 года и стажа участия в накопительной пенсионной системе. При общем стаже 10 лет или менее базовая пенсия составит 54 процента от прожиточного минимума, в 2018 году - 15 273 тенге, за каждый год свыше 10 лет стажа размер базовой пенсии будет повышаться на 2 процента, пока не достигнет отметки 100 процентов", - объяснили в фонде.



Выплаты состоявшимся пенсионерам порядка 80-85 процентов складываются из государственных пенсий: базовой и солидарной. Тем, кто пенсию будет получать из своих накоплений, в фонде рекомендовали делать взносы на индивидуальный пенсионный счет в ЕНПФ своевременно и регулярно.



Периодически необходимо контролировать, делает ли работодатель отчисления по обязательным пенсионным взносам, сверяя данные, полученные от него с выпиской со счетам, при возможности осуществлять добровольные пенсионные взносы самим. В фонде указали, что пенсионные выплаты из накоплений на индивидуальных пенсионных счетах в ЕНПФ, сформированных за счет обязательных видов взносов, как и государственная пенсия, с 1 января 2018 года осуществляются ежемесячно. Единовременная выплата производится, если сумма накоплений не превышает 12 минимальных пенсий, что в 2018 году составляет 404 940 тенге.