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Казахстан сыграет в финале чемпионата мира по футзалу

Просмотров:600 Опубликовано: Вчера, 21:32
Казахстан сыграет в финале чемпионата мира по футзалу
Фото almatysports.kz
Вне зависимости от того, как завершится этот матч, наша команда уже добилась исторического результата, поскольку никогда ещё не была в призёрах ЧМ.


Казахстан победил Португалию и вышел в финал чемпионата мира по футзалу, который проходит среди студентов в Алматы с 19 по 26 августа. В этом матче зрители увидели пять забитых голов.

Гости первыми открыли счёт в поединке, однако очень быстро нападающий алматинского "Кайрата" Даурен Турсагулов восстановил равновесие. Чемпионов мира 2008 года это не смутило и они вновь вышли вперёд. На что подопечные Кайрата Кульбаракова ответили точным ударом Агедиля Мадиярова, после чего жирную точку в противостоянии поставил защитник талдыкорганского "Жетысу" Арнольд Кнауб, в составе национальной сборной Казахстана два года назад выигравший бронзовые медали чемпионата Европы.

В финале ЧМ-2018 Казахстан встретится с Россией (26 августа, Almaty Arena, 16:00), которая в параллельном матче одолела Украину.

Четвертьфинальный поединок Казахстана против Аргентины завершился разгромной победой.

Результаты Казахстана на групповом этапе:

19 августа. Победа над Чехией – 4:3.

20 августа. Победа над Новой Зеландией – 2:0.

21 августа. Ничья с Беларусью - 1:1.
Источник: informburo.kz
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