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США запретят кредиты для России из-за Скрипалей

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 22:39
США запретят кредиты для России из-за Скрипалей
Юлия Скрипаль. Фото Dylan Martinez / Reuters
Антироссийские санкции США, связанные с делом отравленного в британском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, запрещают кредиты для России и экспорт оружия. Об этом говорится в документе, размещенном в официальном журнале федерального правительства США. Официальная его публикация и вступление ограничительных мер в силу запланировано на понедельник, 27 августа.

В документе говорится, что должна быть прекращена любая иностранная помощь Москве по закону 1961 года, кроме срочной гуманитарной помощи, продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов. Кроме того, прекратят выдавать лицензии на экспорт в Россию американского оружия и продукции двойного назначения. Также Москве откажут «в любом кредите, кредитных гарантиях и другой финансовой поддержке» американских учреждений.

Ранее заместитель министра иностранных дел страны Сергей Рябков рассказал, что Россия может запретить въезд в страну некоторым американским политикам в рамках ответа на новые антироссийские санкции, введенные Вашингтоном.

Власти США анонсировали 8 августа новую волну экономических ограничений, которые затронут экспорт электроники и ряда компонентов и технологий нефтегазовой отрасли. Инициаторы соответствующего законопроекта обвиняют Москву в причастности к инциденту с применением химического оружия в британском Солсбери. Россия отвергает обвинения и указывает на отсутствие доказательств.
Источник: Lenta.ru
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