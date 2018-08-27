Азиада-2018: Седьмое золото Казахстан выиграл в художественной гимнастике

Женская сборная Казахстана по художественной гимнастике стала чемпионкой Азиады в многоборье. Финал принёс подопечным Алии Юсуповой 159,859 баллов, которых в итоге хватило для победы. Второе место занял Узбекистан (155,300), третье - Южная Корея (151,100).
Стоит отметить, что на прошлой Азиаде, состоявшейся в 2014 году в Инчхоне, эти соперники обошли Казахстан в командном первенстве. Узбекистан тогда победил (170,130), Южная Корея получила серебро (164,046), а наши девушки замкнули тройку сильнейших (163,131). Из того состава в нынешней сборной нет ни одной гимнастки.
Благодаря триумфу "художниц" Казахстан завоевал седьмое золото в Индонезии и обошёл Узбекистан в медальном зачёте Азиады (10 августа - 2 сентября). Теперь мы там десятые, а наш сосед - одиннадцатый.
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