Град размером с перепелиное яйцо выпал в ВКО

Град повредил посадки жителей посёлка Зубовск Зыряновского района.



В Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области обрушился град вместе с проливным дождём. Об этом сообщает "Устинка LIVE".



Жители посёлка Зубовск сняли на видео, как населённый пункт буквально засыпало градом. Они рассказали, что небо заволокло тучами буквально в считанные секунды. Сначала полил дождь, а следом посыпался мелкий град, который постепенно становился крупнее. В некоторых местах градины

достигали размеров перепелиного яйца.



"Закрыть насаждения мы не успели, вряд ли что-то уцелело после таких осадков", – рассказали местные жители.



Синоптики ранее сообщали, что 29 августа в ВКО ожидается гроза и возможен град.