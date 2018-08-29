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Град размером с перепелиное яйцо выпал в ВКО

Просмотров:63 Опубликовано: Сегодня, 18:35
Град размером с перепелиное яйцо выпал в ВКО
Фото с сайта pkzsk.info
Град повредил посадки жителей посёлка Зубовск Зыряновского района.

В Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области обрушился град вместе с проливным дождём. Об этом сообщает "Устинка LIVE".

Жители посёлка Зубовск сняли на видео, как населённый пункт буквально засыпало градом. Они рассказали, что небо заволокло тучами буквально в считанные секунды. Сначала полил дождь, а следом посыпался мелкий град, который постепенно становился крупнее. В некоторых местах градины
достигали размеров перепелиного яйца.

"Закрыть насаждения мы не успели, вряд ли что-то уцелело после таких осадков", – рассказали местные жители.

Синоптики ранее сообщали, что 29 августа в ВКО ожидается гроза и возможен град.
Источник: Informburo.kz
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