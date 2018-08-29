Автобус с казахстанскими туристами перевернулся во время экскурсии в Египте

В Египте на автотрассе Хургада – Каир 29 августа в 4:30 утра перевернулся пассажирский автобус, в салоне которого находились 22 казахстанских туриста, направлявшихся на экскурсию в город Каир, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.



В результате ДТП двое граждан Казахстана с различными ушибами и травмами были госпитализированы в больницу близлежащего населенного пункта Рас-Гариб, где им была оказана первая медицинская помощь. Далее, при содействии консула Казахстана, оба пострадавших будут транспортированы в госпиталь "Аль-Мысри" в Хургаде для оказания им полноценной медицинской помощи и проведения дополнительных диагностирующих процедур,.



Состояние здоровья остальных пассажиров удовлетворительное. Они были доставлены в Хургаду и после медицинского осмотра в местной больнице вернулись в свои гостиницы и продолжили отдых.



Ситуация находится на контроле посольства Казахстана в Египте.