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Казахстан завоевал 51-ю медаль на Азиаде-2018

Просмотров:120 Опубликовано: Вчера, 21:34
Казахстан завоевал 51-ю медаль на Азиаде-2018
Фото с официального сайта команды "Алтай"
Казахстанская легкоатлетка Надежда Дубовицкая выиграла бронзовую медаль в прыжках в высоту на Азиаде-2018 в Индонезии, передает корреспондент Тengrinews.kz со ссылкой на спортивный портал Vesti.kz.

В своей лучшей попытке Дубовицкая показала результат в 1,84 метра. В данный момент соревнования продолжаются, но казахстанка использовала все свои попытки и не поднимется выше третьего места, но и ниже не опустится.

За золото в прыжках в высоту сражаются представительницы Узбекистана - Светлана Радзил и Надия Дусанова. 20-летняя Дубовицкая впервые выступала на Азиаде. До этого лучшим достижением спортсменки из Семея во взрослой карьере было шестое место на чемпионате Азии-2016. Медаль Дубовицкой стала для Казахстана 51-й на Азиаде-2018 и 34-й бронзовой. Также в активе команды восемь золотых и девять серебряных наград.
Источник: Tengrinews.kz
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