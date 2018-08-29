Казахстан завоевал 51-ю медаль на Азиаде-2018

Казахстанская легкоатлетка Надежда Дубовицкая выиграла бронзовую медаль в прыжках в высоту на Азиаде-2018 в Индонезии, передает корреспондент Тengrinews.kz со ссылкой на спортивный портал Vesti.kz.
В своей лучшей попытке Дубовицкая показала результат в 1,84 метра. В данный момент соревнования продолжаются, но казахстанка использовала все свои попытки и не поднимется выше третьего места, но и ниже не опустится.
За золото в прыжках в высоту сражаются представительницы Узбекистана - Светлана Радзил и Надия Дусанова. 20-летняя Дубовицкая впервые выступала на Азиаде. До этого лучшим достижением спортсменки из Семея во взрослой карьере было шестое место на чемпионате Азии-2016. Медаль Дубовицкой стала для Казахстана 51-й на Азиаде-2018 и 34-й бронзовой. Также в активе команды восемь золотых и девять серебряных наград.
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