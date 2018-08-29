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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Путин создал предпенсионный возраст

Просмотров:81 Опубликовано: Вчера, 23:19
Путин создал предпенсионный возраст
Александр Кряжев / РИА Новости
Президент России Владимир Путин впервые дал трактовку понятия предпенсионного возраста. Об этом он сказал в ходе обращения к нации в связи с пенсионной реформой. Полный текст заявления опубликован на сайте Кремля.

«Поэтому на переходный период предлагаю считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию», — заявил глава государства.

По словам Путина, на период поэтапного повышения пенсионного возраста в России фактически заработает новый правовой режим для всех граждан, попавших под пенсионные изменения. Так, за увольнение граждан предпенсионного возраста работодателям будет грозить наказание вплоть до уголовной ответственности. Аналогичное наказание предлагается ввести за отказ принимать на работу граждан предпенсионного возраста.

Более того, гражданам обещают диспансеризацию за счет работодателя. Гражданам, которые планировали выйти на пенсию в ближайшие два года, будет дано послабление — они смогут выйти на пенсию уже по новым правилам, но на полгода раньше. Льготы для работников горячих цехов, шахтеров, коренным народам Севера и прочим льготным категориям граждан будут сохранены.

Помимо этого, будет снижен необходимый стаж для досрочного выхода на пенсию. У женщин он составит 37 лет, а у мужчин — 42 года. В настоящий момент минимальный стаж составляет 40 и 45 лет. Всем, кто планировал выйти на пенсию по старым правилам, оставят льготы, на которые они рассчитывали. Речь идет про льготы по налогу на недвижимость и землю, а также региональные льготы, льготы по ЖКХ и капремонту, при покупке лекарств и на проезд в общественном транспорте.

Путин обратился к нации в связи с необходимостью повышения пенсионного возраста. Президент подчеркнул, что оттягивать это решение более нельзя, однако ряд изменений и послаблений в предложения правительства внести все же необходимо.
Источник: Lenta.ru
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Комментарии ( 2 )

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Владимир (Посетители) Сегодня, 00:25
Как говориться: хочешь что то получить - проси сначала больше. Скользко...очень скользко.

Путин расписал "по полочкам" почему пенсионный возраст в России нужно поднимать...Вот только не учёл, что если забрать у членов правительства, депутатов, барыг-коммерсантов и прочих врагов народа всё наворованное - то можно сделать пенсию с 40 лет.

Я считаю что это кидок народа через плечо, дзюдоисткий приём. Грамотный, обоснованный, чёткий, профессиональный обман.

Жаль людей...
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 00:23
Reseı - dúnıe júzindegi yeń úlken, ári bedeldi yel. Tabıģı baılyģy murynnan shyģady. Qalyq sany az, bar bolģany 146 mln adam. Onyń ústine, jyl saıyn - jol apatynan, araqtan, túrli aýrýlardan qanshama 100 myńdaģan adam mert bolady. Sol sebepten, zeınet jasyna jetip jatqan ad sany shamaly. Bılik basyndaģylar, yel qazymasyn jep jatyr. Baılar aýqatty bop, kedeıler kedeılenip. Zeınet jasyn rasymende kóterse, zeınet jasyna bireń-sarań adam jetedi ģoı.
 
 

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