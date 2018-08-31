Полицейские изъяли почти 1,5 кг героина у двух пожилых дам в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ- Сотрудники подразделений по борьбе с наркобизнесом ДВД Костанайской области провели сразу два задержания, в обоих случаях женщины в возрасте задержаны за хранение наркотиков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД области.
Оперативники разоблачили двух женщин, каждая из которых занималась сбытом наркотических веществ. В гараже у одной из подозреваемых полицейские изъяли 1 килограмм 307 граммов героина, у другой в квартире - 119 граммов героина.
«Одной из подозреваемых 58 лет, ранее не судима, безработная. В ходе обыска в ее квартире среди личных вещей оперативники обнаружили 119 граммов героина. Старший сын подозреваемой уже отбывает наказание за сбыт наркотических веществ,- прокомментировали в ДВД.
- Второй задержанной 51 год, также ранее не судима, не работает. В гараже частного дома она хранила 1,3 килограмма героина».
Сейчас полицейскими по обоим фактам начато досудебное расследование по статье «Хранение наркотических средств в целях сбыта в особо крупном размере». Женщины арестованы.
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