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Рынок в Киеве будет продавать овощи за криптовалюту

Просмотров:53 Опубликовано: Сегодня, 21:56
Рынок в Киеве будет продавать овощи за криптовалюту
Фото: Коммунальное предприятие "Бессарабский рынок"
"Бессарабский рынок" в центре Киева запустил возможность оплаты криптовалютой, такой вид расчета работает в торговой точке с овощами, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу рынка, сообщает Tengrinews.kz.

"Отныне на Бессарабском рынке появилось еще одно платежное средство - расчет криптовалютой. Руководству предприятия удалось ввести такую услугу благодаря платежной системе для крипты "Paytomat", которая поддерживает большинство популярных криптовалют: Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, EOS, NANO, WAVES, Dash, Litecoin, NEM, Ethereum", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

В торговой точке, где продаются овощи, будет установлена табличка с единым QR-кодом, который покупатель может отсканировать, используя криптовалютный кошелек на смартфоне. Продавец при оплате будет получать уведомление о переводе средств в гривнах. В пресс-службе подчеркнули, что рынок стал первым местом, где можно приобрести товар за криптовалюту.

Пока в экспериментальном формате работает только одна торговая точка, планируется установление указанной системы оплаты и в кафе Green 13 на территории рынка.

"Руководство предприятия готово способствовать распространению оплаты криптовалютой на рынке в случае спроса на такой вид расчета", - добавили в пресс-службе.
Источник: Tengrinews.kz
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