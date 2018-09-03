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Экс-чемпион Холифилд спрогнозировал исход боя Головкин - Альварес

Просмотров:62 Опубликовано: Сегодня, 19:18
Экс-чемпион Холифилд спрогнозировал исход боя Головкин - Альварес
Фото Турар Казангапов
Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд поделился ожиданиями от матча-реванша между чемпионом мира в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

По мнению американца, победа в поединке, намеченном на 15 сентября, достанется казахстанскому боксеру.

- "Головкин победит, потому что он один из тех бойцов, которые агрессивны, но при этом имеют хорошую защиту. Кроме того, Геннадий может бить жестко с обеих рук", - рассказал Холифилд.

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях и экс-лидер рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от веса американец Андре Уорд ранее отметил, что считает фаворитом боя "Канело".

Повторный поединок между Головкиным и Альваресом состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В первом бою между ними, прошедшем год назад на этой же площадке, была зафиксирована спорная ничья.

Источник: Tengrinews.kz
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