В Нацбанке Казахстана рассказали о золотовалютных резервах

АСТАНА, 3 сен — Sputnik. Золотовалютные резервы Нацбанка Казахстана составили, по предварительным данным, 30,8 миллиардов долларов.



Такие показатели по итогам восьми месяцев этого года предоставили в финрегуляторе.



Международные резервы страны, в том числе активы Национального фонда, достигли 87,3 миллиарда долларов.



По словам председателя Нацбанка Данияра Акишева, на денежном рынке сохраняется избыточная ликвидность, изымаемая преимущественно выпуском нот.

На 29 августа чистое изъятие ликвидности (открытая позиция) Нацбанком Казахстана составило 2,2 триллиона тенге (6 миллиардов долларов).



Акишев добавил, что продолжает восстанавливаться кредитный рынок.



Выдача новых кредитов за январь-июль увеличилась на 27,5% или на 1,6 триллион тенге (4,4 миллиарда долларов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Средняя ставка по тенговым кредитам предприятиям снизилась с 13,2% в декабре прошлого года до 12,4% в июле этого года, сказал Акишев.



Глава Нацбанка отметил, что равновесие на рынке "остается хрупким и неустойчивым".



"Национальный Банк Казахстана внимательно отслеживает динамику показателей, которые могут оказать влияние на инфляцию в ближайшие один-два года. На данном этапе мы не считаем необходимым принятие корректирующих мер", — добавил он.



Что такое золотовалютные резервы



Золотовалютные резервы – это запасы золота в слитках и монетах, иностранной валюты, которые используются для осуществления международных расчетов и платежей, покрытия дефицита платежного баланса, стабилизации курса валют на международных рынках.