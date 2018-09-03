"Бился в истерике, плакал". Муж астанчанки, умершей после укуса комара, рассказал подробности

Муж Макпал Еспенбетовой, погибшей после укуса комара, рассказал, как все произошло, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По словам Роллана Еспенбетова, 30 августа его супругу укусил комар возле дома. Возле глаза была незаметная припухлость, но они оба не придали ей значение. На следующий день, 31 августа, супруги отправились за город. Ночью Макпал не могла уснуть из-за зуда. На утро девушка проснулась с отекшим глазом.



"Мы решили поехать в первую городскую больницу. Макпал на этом настояла, хотела быть к 1 сентября в форме. Поехали в больницу, я не стал выходить, стал ее ждать в машине вместе с детьми и мамой. Супруга обратилась сама в приемный покой, через некоторое время позвонила по телефону, сказали, что нужно госпитализировать. Я удивился. Тогда она сказала, что напишет отказную, возьмет препараты, и будет лечиться дома. Сказала, что напишет и придет.



Спустя время она не подошла. Тогда я сам пошел в больницу, где встретил дежурного врача, она была взволнована, но я тогда не придал этому значения.



Она мне объяснила, что моей супруге ввели два препарата. После чего у нее началась рвота, тошнота, упало резко давление, после чего начался анафилактический шок, затем остановилось дыхание. К моей супруге меня не пустили, сказали прийти в 18.30. Я решил отвезти детей и маму домой, затем вернуться. Но в 17.45 мне позвонили и сказали, что жена умерла", - рассказал мужчина.



По словам Роллана, была сделана независимая экспертиза, которая показала, что органы девушки были здоровы.



"Здесь много несостыковок. Мои подозрения в том, что врачи не тот препарат вкололи. Я был в больнице в промежутке между 16.20 и 16.45 и думаю, что супруга уже умерла. Они просто тянули время, отправили меня домой, чтобы изменить текст, поменять ампулы. До сих пор не могу прийти в себя. Когда увидел тело жены, бился в истерике, плакал", - сказал он, добавив, что обратился с заявлением в полицию.



У Макпал осталось двое детей - 8-летний сын и 6-летняя дочь. Семья находится в Семее, где пройдут похороны девушки.



"Сыну я сказал, что его мама умерла, он ходит огорченный, ненавидит Астану и больницу. Дочка не понимает, не могу ей объяснить, все время спрашивает, где мама. Я говорю, что в Астане", - сказал Роллан.



Ранее сообщалось, что девушка 1990 года рождения скончалась в больнице Астаны после того, как ее укусило насекомое. Как сообщила вице-министр здравоохранения Лязат Актаева, предварительная причина смерти - неуточненный шок.