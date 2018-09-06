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Мальчик в школьной форме покусал детей в Алматы

Просмотров:147 Опубликовано: Сегодня, 12:32
Мальчик в школьной форме покусал детей в Алматы
Иллюстративное фото ©Турар Казангапов
Информацию об укушенных в центре города учениках прокомментировали в администрации школы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Алматинцы обеспокоены сообщением в социальных сетях о молодом человеке, якобы покусавшем двух девочек.

"Из школьного чата 35-й школы. Новости пока молчат. Внимание внимание внимание!!!! Возле нашей школы сегодня произошло чрезвычайное происшествие!!! Молодой человек выбежал из троллейбуса и покусал двух школьниц (одна из них ученица из 3его класса). Он укусил женщину в троллейбусе за руку, выбежал из троллейбуса и укусил сначала одну девочку в 2 места: за щеку и (не помню куда), потом ниже остановки вторую девочку за голову, где (в голове) оставил свой зуб. Полиция еще его не нашла и не поймала. Татьяна Юрьевна и администрация школы просит нас провожать и встречать детей до и от дверей школы", - написали в Facebook жители (орфография и пунктуация сохранены).

В администрации школы № 35 подтвердили инцидент. Это случилось 5 сентября примерно в 13.00.

"После первой смены дети вместе с родителями пошли домой, одна девочка стояла со старшей сестрой на Достык - Кабанбай батыра, старшая разговаривала с мамой по телефону. Вдруг из ниоткуда появился мальчик и резко навалился на ребенка. Взгляд был у него, говорят, не очень адекватный. Все произошло за считанные секунды, старшая сестра выхватила ребенка и увидела, что ей прокусили кожу на голове. А мальчик заскочил в троллейбус № 11 и доехал до остановки по Достык - Шевченко, где стоял родитель с дочерью-третьеклассницей. Мальчик набросился на девочку и прокусил ей руку. Дальше он побежал вверх по Достык. Папа побежал с ребенком в школу, мы вызвали скорую и позвонили в 102. Детям оказали первую медицинскую помощь. Информация о "зубе в голове" преувеличена. Сейчас мы с учителями и школьным инспектором патрулируем территорию школы", - сообщила директор школы Ольга Прокопьева.

Она отметила, что, по словам пострадавших, мальчик азиатской внешности, худощавого телосложения, возраст предположительно от 13 до 16 лет, был одет в школьную форму темно-синего цвета, с рюкзаком.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Russians (Посетители) Сегодня, 14:36
Зомби апокалипсис начался

кто недумает о далеком будующем, того ожидают близкие неприятности.
 
 

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