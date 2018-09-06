Мальчик в школьной форме покусал детей в Алматы

Информацию об укушенных в центре города учениках прокомментировали в администрации школы, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Алматинцы обеспокоены сообщением в социальных сетях о молодом человеке, якобы покусавшем двух девочек.
"Из школьного чата 35-й школы. Новости пока молчат. Внимание внимание внимание!!!! Возле нашей школы сегодня произошло чрезвычайное происшествие!!! Молодой человек выбежал из троллейбуса и покусал двух школьниц (одна из них ученица из 3его класса). Он укусил женщину в троллейбусе за руку, выбежал из троллейбуса и укусил сначала одну девочку в 2 места: за щеку и (не помню куда), потом ниже остановки вторую девочку за голову, где (в голове) оставил свой зуб. Полиция еще его не нашла и не поймала. Татьяна Юрьевна и администрация школы просит нас провожать и встречать детей до и от дверей школы", - написали в Facebook жители (орфография и пунктуация сохранены).
В администрации школы № 35 подтвердили инцидент. Это случилось 5 сентября примерно в 13.00.
"После первой смены дети вместе с родителями пошли домой, одна девочка стояла со старшей сестрой на Достык - Кабанбай батыра, старшая разговаривала с мамой по телефону. Вдруг из ниоткуда появился мальчик и резко навалился на ребенка. Взгляд был у него, говорят, не очень адекватный. Все произошло за считанные секунды, старшая сестра выхватила ребенка и увидела, что ей прокусили кожу на голове. А мальчик заскочил в троллейбус № 11 и доехал до остановки по Достык - Шевченко, где стоял родитель с дочерью-третьеклассницей. Мальчик набросился на девочку и прокусил ей руку. Дальше он побежал вверх по Достык. Папа побежал с ребенком в школу, мы вызвали скорую и позвонили в 102. Детям оказали первую медицинскую помощь. Информация о "зубе в голове" преувеличена. Сейчас мы с учителями и школьным инспектором патрулируем территорию школы", - сообщила директор школы Ольга Прокопьева.
Она отметила, что, по словам пострадавших, мальчик азиатской внешности, худощавого телосложения, возраст предположительно от 13 до 16 лет, был одет в школьную форму темно-синего цвета, с рюкзаком.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.