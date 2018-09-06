Депутат встревожен количеством краж в Казахстане

С начала года в стране зафиксировано почти 120 тысяч краж, причем раскрываемость данного вида преступлений в Казахстане остается низкой, заявил сенатор Владимир Волков и попросил премьер-министра принять дополнительные меры, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Существующий до сих пор уровень преступности в стране вызывает определенное недовольство граждан. Население крайне обеспокоено увеличением количества преступлений, посягающих на личную собственность. (...) Кражи из квартир, карманные кражи, кражи автотранспорта, зеркал, колес и других автозапчастей, цветных металлов, скота, сотовых телефонов - довольно распространенное ремесло преступников. Доля краж в общеуголовной преступности уже многие годы превышает более 70 процентов", - сообщил Владимир Волков в депутатском запросе премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву.



Он отметил, что за 8 месяцев этого года совершено 119 785 краж чужого имущества. Особую тревогу, по его словам, вызывает уровень квартирных краж, поскольку они оказывают на человека сильнейшее психологическое воздействие. На их долю приходится около 20 процентов от всех краж по стране - 23 408 с начала года.



"Совершены 434 кражи автомобилей и 5 637 краж автозапчастей. Результативность работы по раскрытию краж пока еще сохраняется низкой, каждая вторая из них ежегодно остается не раскрытой. Анализ также показывает, что более 22 процентов краж приходится на хищения сотовых телефонов, 26 771 с начала года, при этом раскрывается лишь третья часть из них", - заметил Волков.



"Учитывая сложившуюся ситуацию, прошу вас предпринять дополнительные законодательные, организационные, профилактические, разъяснительные и другие меры по борьбе с кражами", - обратился к премьер-министру сенатор.