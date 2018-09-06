Видел бы это Басков - Димаш Кудайберген "взорвал" зал на "Новой волне" в Сочи

Казахстанский певец Димаш Кудайберген впервые выступил на сцене песенного конкурса "Новая волна" в Сочи, где артист произвёл настоящий фурор. Видео с выступления Кудайберген опубликовал в своём Instagram-аккаунте, передаёт корреспондент BNews.kz.
На сцене "Новой волны" певец выступил с песней группы A’Studio – "Грешная страсть". Аккомпаниатором стал лидер группы Байгали Серкебаев.
После выступления Димаша Кудайбергена зал взорвался бурными аплодисментами, жюри аплодировали стоя. На сцену к артисту выбежали десятки поклонниц с букетами цветов.
Певец поблагодарил всех зрителей за тёплый приём, а также выразил отдельную благодарность Байгали Серкебаеву и группе A’Studio.
"Спасибо! Счастья вам, приезжайте в Казахстан. Мы вас очень любим", - сказал Кудайберген зрителям.
В свою очередь, ведущий вечера Тимур Родригез отметил восторженность публики и огромное количество цветов, подаренных артисту.
"Видел бы эту картину Басков сейчас. Боюсь, у Коли был бы сердечный приступ", - пошутил Родригез.
Ранее сообщалось, что в Сочи появились LED экран, 6 билбордов и 3 пиллар афишы с изображением казахстанского певца Димаша Кудайбергена. Об этом на странице Евразийского фан-клуба исполнителя сообщила Ирина Ким. Сам певец на своей странице в Instagram писал, что 5 сентября выступит на творческом вечере группы A'Studio, а 9 сентября на концерте закрытия конкурса "Новая Волна".
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