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В куклах LOL выявили повышенное содержание фенола и формальдегида

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:46
В куклах LOL выявили повышенное содержание фенола и формальдегида
Фото с сайта irecommend.ru
Комитет охраны общественного здоровья выявил в Восточно-Казахстанской области повышенное содержание опасных веществ в куклах LOL, сообщает пресс-служба ведомства.

Производителем этих игрушек является китайская компания YiliHansonTradeLogisticsCo., Ltd. В игрушках превышена максимальная концентрация фенола в два раза и формальдегида в несколько десятков раз, говорится в сообщении.

Комитет установил, что эту партию кукол LOL ввезли по сертификатам соответствия, выданным органом Российской Федерации. При этом в одном из сертификатов имелись нарушения. Об этом сообщили в Комитет технического регулирования и метрологии МИР РК для проведения дальнейших мероприятий об аннулировании сертификатов, отмечается в сообщении.

"Комитетом охраны общественного здоровья проводятся меры по изъятию несоответствующей продукции, введён усиленный лабораторный контроль на территории всей республики, в отношении реализаторов приняты административные меры, том числе проводятся соответствующие мероприятия по проверке поставщиков-импортёров на территории страны", – сообщили в КООЗ.

Комитет призывает родителей относиться более ответственно к покупке игрушек и настоятельно рекомендует запрашивать у продавцов сертификат соответствия, подтверждающий безопасность. Покупателям следует обращать внимание на маркировку, наличие информации об изготовителе и составе материала, из которого произведена продукция, а также на возрастные ограничения, отметили в комитете.
Источник: informburo.kz
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