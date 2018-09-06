В куклах LOL выявили повышенное содержание фенола и формальдегида

Комитет охраны общественного здоровья выявил в Восточно-Казахстанской области повышенное содержание опасных веществ в куклах LOL, сообщает пресс-служба ведомства.



Производителем этих игрушек является китайская компания YiliHansonTradeLogisticsCo., Ltd. В игрушках превышена максимальная концентрация фенола в два раза и формальдегида в несколько десятков раз, говорится в сообщении.



Комитет установил, что эту партию кукол LOL ввезли по сертификатам соответствия, выданным органом Российской Федерации. При этом в одном из сертификатов имелись нарушения. Об этом сообщили в Комитет технического регулирования и метрологии МИР РК для проведения дальнейших мероприятий об аннулировании сертификатов, отмечается в сообщении.



"Комитетом охраны общественного здоровья проводятся меры по изъятию несоответствующей продукции, введён усиленный лабораторный контроль на территории всей республики, в отношении реализаторов приняты административные меры, том числе проводятся соответствующие мероприятия по проверке поставщиков-импортёров на территории страны", – сообщили в КООЗ.



Комитет призывает родителей относиться более ответственно к покупке игрушек и настоятельно рекомендует запрашивать у продавцов сертификат соответствия, подтверждающий безопасность. Покупателям следует обращать внимание на маркировку, наличие информации об изготовителе и составе материала, из которого произведена продукция, а также на возрастные ограничения, отметили в комитете.