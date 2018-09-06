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На приусадебном участке Лукашенко собрали 60 тонн картофеля

Просмотров:198 Опубликовано: Сегодня, 16:05
На приусадебном участке Лукашенко собрали 60 тонн картофеля
Фото пресс-службы Президента Беларуси
Большой урожай картофеля и бахчевых президент Беларуси собрал на участке площадью чуть больше полутора гектаров.

Президент Беларуси Александр Лукашенко присоединился к уборке урожая картофеля и бахчевых на своём приусадебном участке, сообщает "БелТА".



На президентском участке растёт картофель нескольких сортов – "Уладар", "Королева Анна" и "Сатина". В этот день убрали все три сорта, картофель сразу же отсортировали. Несмотря на частично засушливое лето, год выдался картофельным, урожай на президентском поле – с площади в 1,5 гектара убрали 60 тонн. Таким образом, урожайность составила 400 центнеров на гектар.

Сорт "Уладар" выведен белорусскими агрономами, остальные – немецкой селекции. Однако с учётом того, что они выращиваются уже не первый год, в них появились и белорусские "нотки" – учёные постоянно работают над совершенствованием сортов, их адаптацией к местным условиям.

Бахчевых на площади в 1,6 гектара собрали 42 тонны, но это только на одном поле. Сельхозработы на подворье президента продолжатся и в предстоящие дни.
Источник: informburo.kz
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