На приусадебном участке Лукашенко собрали 60 тонн картофеля

Большой урожай картофеля и бахчевых президент Беларуси собрал на участке площадью чуть больше полутора гектаров.
Президент Беларуси Александр Лукашенко присоединился к уборке урожая картофеля и бахчевых на своём приусадебном участке, сообщает "БелТА".
На президентском участке растёт картофель нескольких сортов – "Уладар", "Королева Анна" и "Сатина". В этот день убрали все три сорта, картофель сразу же отсортировали. Несмотря на частично засушливое лето, год выдался картофельным, урожай на президентском поле – с площади в 1,5 гектара убрали 60 тонн. Таким образом, урожайность составила 400 центнеров на гектар.
Сорт "Уладар" выведен белорусскими агрономами, остальные – немецкой селекции. Однако с учётом того, что они выращиваются уже не первый год, в них появились и белорусские "нотки" – учёные постоянно работают над совершенствованием сортов, их адаптацией к местным условиям.
Бахчевых на площади в 1,6 гектара собрали 42 тонны, но это только на одном поле. Сельхозработы на подворье президента продолжатся и в предстоящие дни.
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