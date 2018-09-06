Казахстанский телеведущий похудел на 35 килограммов за полгода

Известный казахстанский ведущий телевидения и радио Мурат Оспанов решился на кардинальные перемены в жизни. В феврале этого года шоумен принялся худеть. За полгода он сбросил 35 килограммов и останавливаться на этом не собирается. О том, как он этого добился, артист рассказал корреспонденту Tengrinews.kz.



"Желание похудеть возникло во-первых из-за того, что я решил улучшить состояние здоровья. Лишний вес уже начал сказываться на здоровье, на суставах. Просто захотелось чувствовать себя лучше и физически и эстетически, чтобы было приятно на себя смотреть. О похудении я задумывался давно, но не хватало силы воли, мешали другие факторы. Для меня, как человека из шоу-бизнеса, сбросить вес было тяжело, когда вокруг постоянные тои и праздники", - вспоминает ведущий шоу "Такси".



По словам Мурата, его цель - до конца года скинуть 50 килограммов.



"То есть еще 15-20 килограммов осталось. Тогда я буду весить в районе 80-85 килограммов. Для меня лично это будет большой победой. Думаю этот вес устроит меня. Дальше планирую его просто удерживать", - сказал он.



"Я не садился на диету. Просто изменил систему питания. Отказался полностью от мучного и сладкого. Полностью исключил картофель. Этот продукт богат быстрыми углеводами. Также ограничил потребление круп. Пью много обычной воды - 4 литра ежедневно. Помимо этого я подключил физические нагрузки. При моем первоначальном весе бегать мне было запрещено. Поэтому я начал много ходить - два-три раза в неделю по часу быстрым шагом. Первое время не ел после трех часов дня. Только пил воду. Но затем отказался от этого ограничения. Сейчас позволяю себе небольшие перекусы, даже вечером. Но потребляю мало и ту еду, которая не содержит быстрых углеводов - кусочек мяса, огурец, помидорчик", - рассказал телеведущий.



"Очень важна моральная поддержка окружающих - друзей, родных, коллег. Чтобы ему все время говорили: "Ты молодец! Ты красавчик! Так держать!". Самое больше спасибо хочу сказать своей семье. Моя жена меня поддержала не только морально, но и гастрономически. Благодарю за поддержку также своих друзей и коллег", - отметил Мурат.