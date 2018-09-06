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Первоначальный взнос по "7-20-25" снизили в два раза

Просмотров:96 Опубликовано: Сегодня, 21:39
Первоначальный взнос по "7-20-25" снизили в два раза
Иллюстративное фото:business-vector.info
Первоначальный взнос по программе "7-20-25" снижен с 20 до 10 процентов. Об этом сообщили в АО "Ипотечная организация "Баспана", передает Tengrinews.kz.

Как известно, программа была утверждена 19 июня 2018 года. В названии отражены главные преимущества: сниженная до 7 процентов в год ставка вознаграждения по кредиту, первоначальный взнос - 20 процентов, срок займа - до 25 лет, чтобы снизить нагрузку при оплате ежемесячного платежа. Однако в целях снижения финансовой нагрузки на молодые семьи и работников бюджетной сферы разработаны продукты "Жас арман" и "Қамқор баспана".

В категорию "молодые семьи" входят люди в возрасте до 35 лет включительно. Им первоначальный взнос снижен до 10 процентов. Списки участников формируют акиматы согласно установленным правилам.

Продукты предлагают сотрудничество "Баспаны" с местными исполнительными органами.

Местные исполнительные органы (далее - акиматы) выпускают облигации и берут на себя обязательства по субсидированию половины первоначального взноса для указанной категории населения. В свою очередь, "Баспана" выкупает облигации акиматов и обеспечивает выдачу займов указанной категории населения банками - участниками программы "7-20-25".

"Мы очень трепетно относимся к участию молодых семей и работников бюджетной сферы в программе "7-20-25". Получая немало обращений от них по поводу сложности накопления первоначального взноса, мы решили пойти им навстречу. Предлагая гибкие и социальные решения, мы также ждем поддержки со стороны акиматов", - отметил председатель правления Ипотечной организации "Баспана" Кайрат Алтынбеков.

Продукты "Жас арман" и "Қамқор баспана" заработали в пилотном режиме в Шымкенте. Соответствующий меморандум был подписан сторонами 3 сентября 2018 года.

Согласно меморандуму акимат Шымкента в целях субсидирования первоначального взноса на возвратной основе выделит 500 миллионов тенге в текущем году и 1,5 миллиарда тенге в 2019 году. Ожидается, что поддержка акимата охватит порядка 2 тысяч молодых семей и работников бюджетной сферы. С акиматами других областей проводятся переговоры.
Источник: Tengrinews.kz
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